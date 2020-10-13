عشرة ملايين أميركي صوّتوا لغاية اليوم في الانتخابات الرئاسية (إحصاء)

جيم واتسون , برندان سمايلوفسكي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة مركبة يظهر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2020 في فلوريدا ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن في 23 أيلول/سبتمبر في كارولاينا الشمالية

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واشنطن (أ ف ب)

أظهر إحصاء نشر الإثنين أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أميركي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني إنّ "الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية"، في رقم قياسي.

وأوضح المشروع أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف عمّا كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن.

© 2020 AFP