ألمانيا تشدّد إجراءات مكافحة كوفيد-19

توبياس شوارتز ا ف ب/AFP

شارات تدعو الى الالتزام بالتدابير الصحية على الارض في برلين في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء في أعقاب اجتماع مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16 أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

وقالت ميركل إنّ الإجراءات المشدّدة الجديدة ستشمل على سبيل المثال منع مشاركة أكثر من 15 شخصاً في أي مناسبة خاصة إذا كانت هذه المناسبة تجري في ولاية يزيد فيها معدل الإصابات اليومية بالفيروس عن 35 إصابة جديدة يومياً لكل 100 ألف نسمة على مدى سبعة أيام.

وأضافت "أنا مقتنعة بأنّ ما نقوم به الآن سيحدّد الطريقة التي سنتخطّى فيها هذا الوباء".

© 2020 AFP