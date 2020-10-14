اردوغان يقول إن تركيا ستعطي اليونان "الرد الذي تستحقه" بشأن النزاع في شرق المتوسط

آدم التان ا ف ب/ارشيف

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة في 10 آب/أغسطس 2020

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انقرة (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء أن تركيا ستعطي اليونان "الرد الذي تستحقه" في شرق المتوسط حيث يثير إرسال أنقرة لسفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها أثينا توترا.

وقال اردوغان في خطاب في أنقرة "سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، اللتين تخفقان في الوفاء بوعودهما في محافل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الرد الذي تستحقانه على الأرض".

ووصفت كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما حليف لتركيا، مهمة البحث عن الغاز، ب"الاستفزازات" وحضتا أنقرة على سحب السفينة.

لكن تركيا تحدت الدعوات الدولية وأرسلت سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" إلى المنطقة.

وقال إردوغان إن سفينة الحفر "يافوز"، ستعود إلى شرق المتوسط بعد أعمال صيانة في المرفأ.

وحذر من أن خططا لاستبعاد مصالح تركيا والشطر الشمالي من قبرص لن تنجح.

© 2020 AFP