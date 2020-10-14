الانتخابات الأمريكية: بايدن يستميل الناخبين المسنين في ولاية فلوريدا استعدادا لمعركة حامية فيها

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن الثلاثاء خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على خلفية إدارته لأزمة فيروس كورونا، خلال جولة في فلوريدا أراد من خلالها استقطاب المسنين الذين منحوا في 2016 أصواتهم لترامب. وتأتي زيارة بايدن إلى فلوريدا غداة مشاركة ترامب في حملة انتخابية فيها، هي الأولى له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من كوفيد-19.

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خلال جولة له في ولاية فلوريدا، وجّه المرشح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن الثلاثاء انتقادات حادّة لخصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على خلفية إدارته لجائحة كوفيد-19. ويحاول بايدن في فلوريدا استقطاب شريحة الناخبين المسنين الذين منحوا في العام 2016 أصواتهم لترامب لكنّهم يميلون حاليا على ما يبدو للديمقراطيين.

وقال بايدن البالغ 77 عاما أمام حشد صغير في مركز رعاية للمسنين في بيمبروك باينز، شمال ميامي، إنّ ترامب لا يكترث للمسنين، مضيفا "هو لم يصبّ تركيزه يوما عليكم. هذا الرئيس يهتمّ بالبورصة أكثر مما يهتمّ برفاه المسنّين".

وتابع أن "طريقة إدارته للجائحة فوضوية، مثلما هي حال ولايته الرئاسية".

وانتقد بايدن تصريحات سابقة لترامب حول الفيروس الذي أدّى إلى وفاة 215 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم مسنّون كثر، قال فيها إن الفيروس "لا يصيب أحدا تقريبا".

وصرح نائب الرئيس السابق الذي وضع كمامة واقية طوال خطابه "أنتم قابلون للاستهلاك، أنتم قابلون للنسيان، انتم لا أحد تقريبا. هكذا يراكم" ترامب.

وتأتي زيارة بايدن إلى فلوريدا غداة مشاركة ترامب في حملة انتخابية فيها، هي الأولى له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من كوفيد-19.

وعلى النقيض من التجمّعات الصغيرة التي يشارك فيها بايدن، احتشد الآلاف من مناصري ترامب لاستقباله في فلوريدا حيث استأنف حملته الانتخابية.

ويشارك ترامب (77 عاما) الثلاثاء في تجمّع انتخابي في بنسلفانيا يتوجّه من بعده هذا الأسبوع إلى آيوا وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وجورجيا في إطار سعيه لتعويض تأخره في استطلاعات الرأي عن بايدن بأكثر من عشر نقاط.

وفي انتخابات 2016 فاز ترامب بسهولة في ولايتي آيوا وجورجيا اللتين تظهر الاستطلاعات حاليا أنّ المعركة الانتخابية فيهما ستكون حامية.

وكان ترامب قد فاز في فلوريدا في 2016 وحصل على أصوات كبار الناخبين الـ29، ما ساعده في تحقيق فوزه على المرشّحة الديمقراطية في حينه هيلاري كلينتون.

تحوّل مزاج الناخبين المسنين

وفي الانتخابات الماضية فضّلت شريحة الناخبين الذين تتخطّى أعمارها 65 عاما ترامب على كلينتون بهامش 53 بالمئة مقابل 45 بالمئة، وفق مركز أبحاث "بيو" واستطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

لكنّ الاستطلاعات الأخيرة تظهر تحوّلا جذريا في مزاج الناخبين المسنّين، على خلفية طريقة إدارة ترامب لأزمة كوفيد-19 التي يُعدّ المسنون أكبر شريحة من ضحاياها.

وأظهر استطلاع أجرته مؤخرا شبكة "إن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ بايدن يتقدّم على ترامب في نوايا التصويت لدى المسنّين بـ27 نقطة بواقع 62 بالمئة مقابل 35 بالمئة، فيما منحه استطلاع لشبكة "سي إن إن" مع "إس إس آر إس" تقدّما بفارق 21 نقطة لدى هذه الشريحة.

ونشرت جامعة "فلوريدا أتلانتيك" استطلاعا لآراء الناخبين المحتملين في الولاية أظهر حصول بايدن على 51 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 47% لترامب.

وقال كيفن واغنر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فوريدا أتلانتيك إنّ "جو بايدن يواصل تقديم أداء أفضل في المنافسة على كسب أصوات المسنّين مقارنة بهيلاري كلينتون في 2016، وهذا ما قد يشكّل الفارق في فلوريدا".

واعتبر 44 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن طريقة إدارة ترامب للجائحة جيدة أو ممتازة فيما اعتبرها 50 بالمئة ضعيفة أو سيئة.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي دعمه لكبار السنّ "الذين أفضّلهم"، مؤكّدا في مقطع فيديو أنه يريد منحهم وصولا "مجانيا" لعلاجات وباء كوفيد-19 نفسها التي تلقّاها هو.

والاثنين قلّل ترامب خلال مشاركته في التجمع الانتخابي في فلوريدا، من أهمية الاستطلاعات قائلا "سنفوز بهذه الولاية، سنفوز بأربع سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وسخر من جديد من نائب الرئيس السابق الذي يلقبه "جو النعسان"، مؤكّداً أنه لا يجذب "أي شخص تقريبا".

وكتب ترامب في تغريدة مساء الاثنين "كان اليوم سيئا بشكل خاص بالنسبة لجو النعسان".

وكان ترامب يشير إلى هفوتين ارتكبهما بايدن، الأولى نسيانه اسم السيناتور ميت رومني عند حديثه عن "السيناتور الذي كان في طائفة المورمون، الذي كان حاكما". والثانية عند إعلان بايدن الذي كان سيناتورا لأكثر من 35 عاما، أنّه "ديمقراطي فخور مرشّح لمجلس الشيوخ"، قبل أن يستدرك ويقول "مرشح للرئاسة".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر"لو قمت أنا بهذين الأمرين، يجري استبعادي".

ووجه ميت رومني الذي كان مرشحا لانتخابات عام 2012، انتقاداً لاذعا للرئيس الثلاثاء، داعيا المرشحين إلى خفض النبرة "البغيضة والشائنة والمليئة بالكراهية" التي باتت محور الخطاب السياسي في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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