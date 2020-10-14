السلطات الإسرائيلية تصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية رغم اتفاقيات التطبيع

© أ ف ب/الكنيست الإسرائيلي

صورة موزعة من البرلمان الإسرائيلي يظهر فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال جلسة قسم يمين حكومته في 17 أيار/مايو 2020.

ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية الأربعاء أن لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ثمانية أشهر من وقف النشاط الاستيطاني هناك وأقل من شهر على توقيع اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات. وهاجمت منظمة "السلام الآن" القرار الجديد ووصفته بأنه يوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

إعلان اقرأ المزيد

وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية الأربعاء على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وهذه اللجنة هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، صادقت الأربعاء على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس. ورأت في بيان أن "نتانياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وكانت خطة السلام الأمريكية المثيرة للجدل التي كشفت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاقيات الموقعة ما هي إلا جزء من مبادرته للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إنها "علقت" مخططات الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات التي استشهد مسؤوليها بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات للاتفاقية في العالمين العربي والإسلامي.

والإمارات والبحرين هما ثالث ورابع دولتين عربيتين توقعان اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ سبقتهما في ذلك كل من مصر (1979)، والأردن (1994). ويتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك