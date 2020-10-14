الولايات المتحدة تعلن "اتفاقا مبدئيا" مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية

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أعلنت واشنطن الثلاثاء التوصّل إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في شباط/فبراير 2021.

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أفادت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها توصّلت إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في شباط/فبراير 2021.

وفي حين طالبت واشنطن مراراً بكين بالانضمام إلى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية، مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن.

وصرح المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

وتابع بيلينغسلي "نعتقد أنّ هناك اتفاقاً مبدئياً على أعلى مستوى بين حكومتينا".

وكان المفاوض الأمريكي قطع زيارته إلى آسيا الأسبوع الماضي لإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق المبدئي للبدء بوضع التفاصيل.

وقال بيلينغسلي "نحن جاهزون لإبرام هذا الاتفاق. في الواقع، يمكننا أن نبرمه غداً. لكن يتعيّن على موسكو إظهار إرادة سياسية للقيام بالمثل".

وأفاد بيلينغسلي أنّ الولايات المتحدة لا تزل تصرّ على مشاركة الصين التي يشهد برنامجها النووي نمواً مطّرداً، لكنّه لا يزال أصغر بكثير من أن يقارن بالترسانتين الروسية والأمريكية.

وأضاف "كل الأمور التي نتّفق بشانها مع الروس يجب أن تؤطّر وتُهيّأ بما يتيح توسعة هذا الاتفاق لكي يشمل الصينيين متى جلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أنّ الولايات المتحدة تسعى للتوصل لاتفاق مع روسيا على إجراءت تحقُّق، وإنّها مستعدة للقيام بخطوات مقابلة.

وأضاف "ما نعرفه عن الروس هو أنهم متمرّسون في خرق المعاهدات".

فرانس24/ أ ف ب

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