تصفيات مونديال 2022: نيمار يقود البرازيل لفوزها الثاني تواليا بهاتريك في مرمى البييرو

باولو اغيلار تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم البرازيل نيمار دا سيلفا يحتفل بثلاثيته في مرمى البيرو (4-2) في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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ساو باولو (أ ف ب)

قاد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا منتخب بلاده البرازيل إلى الفوز الثاني على التوالي بتسجيله هاتريك في مرمى البيرو (4-2) الثلاثاء في ختام الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.

وأدرك نيمار التعادل الأول للبرازيل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء اصطادها بنفسه بعدما تقدم الضيوف بهدف مهاجم الهلال السعودي أندري كاريو في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل المنطقة.

ومنح نجم باريس سان جرمان التقدم لمنتخب بلاده للمرة الأولى في المباراة عندما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للسيليساو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه أيضا، قبل أن يؤمِّن فوزه بهاتريك سجل به الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من مباراته الدولية الـ103 عندما استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة قوية للبديل ايفرتون ريبيرو.

وبات نيمار ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو برصيد 64 هدفا بعدما فض شراكة الوصافة مع الظاهرة رونالدو الذي توقف رصيده عند 62 هدفا في 98 مباراة بينها ثنائية الفوز بلقب كأس العالم الخامسة والأخيرة التي توجت بها البرازيل عام 2002 على حساب ألمانيا (2-صفر).

ويتصدر "الملك" بيليه لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفا في 92 مباراة دولية.

وتقدمت البيرو للمرة الثانية في المباراة بهدف لاعب وسط سلتا فيغو الاسباني ريناتو تابيا في الدقيقة 59 بتسديدة قوية ارتطمت برودريغو كايو وعانقت الشباك، وأدرك مهاجم إيفرتون الانكليزي ريشارليسون التعادل عندما تابع كرة رأسية لمهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو اثر ركلة ركنية انبرى لها نيمار.

وتلقت البرازيل ضربة موجعة مبكرة بإصابة مدافعها وباريس سان جرمان ماركينيوس في فخذه فاضطر الى ترك مكانه.

في المقابل، أكلمت البيرو الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين بعد طرد كارلوس كاسيدا (86) وكارلوس سامبرانو (89)، علما بأنها خاضت المباراة في غياب لاعبيها راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكررت البرازيل فوزها على البيرو في زيارتها الأخيرة إلى ليما في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 عندما خرجت فائزة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشرة، كما ثأرت لخسارتها أمام البيرو صفر-1 وديا في لوس أنجليس في أيلول/سبتمبر العام الماضي الذي شهد مواجهتهما ثلاث مرات بينها مرتين في نهائيات كوبا أميركا في البرازيل وفاز أصحاب الأرض مرتين: 5-صفر في الدور الاول، و3-1 في المباراة النهائية، قبل أن تحقق بيرو فوزاً معنويا 1-صفر في مباراة دولية ودية في لوس أنجليس الأميركية.

وهو الفوز الثاني على التوالي للبرازيل في التصفيات الحالية بعد الاول الساحق على بوليفيا 5-صفر في الجولة الاولى فانفردت بالصدارة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام الارجنتين الفائزة على مضيفتها بوليفيا 2-1.

- قمة تشيلي وكولومبيا سلبية -

واستغلت البرازيل والارجنتين تعثر شريكتيهما كولومبيا والأوروغواي، الأول بتعادلها مع مضيفتها تشيلي 2-2 في قمة الجولة، والثانية بخسارتها أمام مضيفتها الاكوادور 2-4، ليبتعدا بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث نقاط عن الاوروغواي.

في المباراة الاولى، كانت كولومبيا البادئة بالتسجيل بواسطة لاعب وسط بورنموث الانكليزي جيفرسون ليرما (7)، وقلبت تشيلي الطاولة بهدفين لنجمي إنتر إنتر ميلان الإيطالي أرتورو فيدال (38 من ركلة جزاء) وأليكسيس سانشيز (42)، لكن القائد المخضرم هداف كولومبيا وغلطة سراي التركي راداميل فالكاو أدرك التعادل لكولومبيا في الدقيقة الأخيرة.

وهي النقطة الاولى لتشيلي في التصفيات بعد خسارتها امام الاوروغواي 1-2، فيما رفعت كولومبيا رصيدها الى اربع نقاط بعد فوزها على فنزويلا 3-صفر.

وفي القانية، ضربت الاكوادور بقوة وتقدمت برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها موسيس كايسيدو (15) وميكايل إسترادا (45 و53) وغونزالو بلاتا (75)، قبل أن ترد الاوروغواي بهدفي هدافها مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز (83 و90 من ركلتي جزاء) دون أن تتفادى الخسارة الاولى.

في المقابل، عوضت الكوادور خسارتها أمام الأرجنتين بشق النفس صفر-1 في الجولة الاولى.

وحققت البارغواي فوزها الاول بعد تعادلها مع البيرو 2-2 في الجولة الاولى، وذلك بتغلبها على مضيفتها فنزويلا بهدف غاستون خيمينيز (86) ملحقة الخسارة الثانية بأصحاب الأرض.

© 2020 AFP