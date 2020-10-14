دورة سردينيا: "كوفيد-19" يجبر فونييني على الانسحاب

يان كوتساليو ا ف ب

الإيطالي فابيو فونييني بعد فوزه بلقب دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب على حساب الصربي دوشان لايوفيتش، في 21 نيسان/أبريل 2019.

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ميلانو (أ ف ب)

أُجبر لاعب كرة المضرب الإيطالي فابيو فونييني المصنف أول على الانسحاب من دورة سردينيا الايطالية الدولية في كرة المضرب الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فونييني (33 عاما) في حسابه على "إنستاغرام": "يا رفاق، يجب أن أخبركم أنه صباح اليوم ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19".

وأضاف "الاعراض خفيفة جدا، سعال خفيف وحمى وصداع ... ولكن لسوء الحظ وصلت هذه الانباء السيئة".

وتبع "أنا بالفعل في عزل صحي وأنا مقتنع بأنني سأتعافى قريبا جدا. أعانقكم جميعا".

وكان مقررا أن يلتقي فونييني الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، مع الإسباني روبرتو كارباييس باينا في الدور الثاني.

وقام المنظمون بتعويض فونييني المصنف 16 عالميا، بالكرواتي دانيلو بتروفيتش.

وكان فونييني ومواطنه في فئة الزوجي لورنتسو موزيتي خسرا الثلاثاء في دور الـ16 أمام الايطاليين لورنتسو سونيغو وأندريا فافاسوري بعد مجموعة ثالثة فاصلة 13-15 في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين.

وكسب فونييني وموسيتي المجموعة الاولى 7-6 (7-3)، ورد سونيغو وفافاسوري بالنتيجة ذاتها في الثانية 7-6 (7-5)، والثالثة 15-13.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة المضرب في بيان له "كل الأشخاص الذين كان فونيني على اتصال مباشر بهم وضعوا في عزلة وقائية وخضعوا لفحوصات جديدة".

وغاب فونيني الذي فاز بدورة مونتي كارلو للماسترز العام الماضي، لمدة ستة أشهر هذا العام بعد عملية جراحية في كلا الكاحلين.

© 2020 AFP