دورة كولونيا: خروج مبكر لموراي

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

البريطاني اندي موراي خلال مباراته ضد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الاول من بطولة رولان غاروس في 27 أيلول/سبتمبر 2020.

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كولونيا (ألمانيا) (أ ف ب)

خرج البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة مبكرا من دورة كولونيا الألمانية الدولية في كرة المضرب داخل قاعة بخسارته أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 4-6 و4-6 الثلاثاء في الدور الأول.

وهي رابع دورة يشارك فيها موراي هذا العام الذي شهد معاناته من إصابة أدت إلى تراجعه الى المركز 115 عالميا.

ويكافح بطل أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 من أجل استعادة مستواه بعد العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه واضطرته الى اعلان اعتزاله عام 2019 قبل ان يعدل عن قراره.

وقال موراي عقب إقصائه "كانت مباراة صعبة، سنحت لي بعض الفرص، لكن إرسالي لم يكن جيدا وهذه الملاعب بطيئة جدا، لذلك من المهم استغلال نقاط كسر الارسال، وهو ما لم أستطع فعله".

وأضاف "لقد لعب (فرداسكو) أفضل مني".

ويأمل الاسكتلندي في الاستفادة من دورتين متتاليتين في كولونيا لانعاش موسمه بعد خروجه المخيب من الدور الاول لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس بخسارته امام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الاسبوع قبل الماضي.

وسيبقى موراي في كولونيا للمشاركة في الدورة الثانية التي تحتضنها اعتبارا من 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال "خططت للبقاء واللعب الأسبوع المقبل، والتمرن قليلا في الأيام القليلة المقبلة".

وهي الخسارة الثالثة على التوالي لموراي أمام فرداسكو والرابعة في 17 مباراة جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي فرداسكو في الدور المقبل مع الألماني الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالميا والأول في الدورة والذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الاربعة الأوائل.

© 2020 AFP