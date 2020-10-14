دوري الامم الاوروبية: جوتا بديل رونالدو المصاب بكورونا يقود البرتغال للفوز على السويد

باتريسيا دل ميلو موري ا ف ب

ديوغو جوتا (يمين) يحتفل مع جواو فيليكس بهدفه مع منتحب البرتغال في مرمى السويد في لشبونة ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لشبونة (أ ف ب)

لم تتأثر البرتغال حاملة اللقب بغياب نجمها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا المستجد، وقادها بديله ديوغو جوتا الى الفوز على ضيفتها السويد بنتيجة 3-صفر في لشبونة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الاول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاربعاء.

وسجل برناردو سيلفا (21) وجوتا (44 و72) أهداف بطل أوروبا.

ورفعت البرتغال رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع فرنسا التي تغلبت على كرواتيا2-1 في المباراة الاخرى، الا ان السيليساو تتفوق على بطلة العالم بفارق الاهداف، في حين خرجت كرواتيا من المنافسات بعدما اكتفت بثلاث نقاط من اربع مباريات فيما بقيت السويد من دون رصيد.

ومع تبقي جولتين، ستنحسر بطاقة التأهل الى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على ارض الاولى، في حين تلعب بطلة اوروبا مع مضيفتها كرواتيا ومنتخب "الديوك" مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والاخيرة في 17 منه.

يذكر أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الاربع يتأهل لخوض نصف النهائي العام المقبل.

وكان الاتحاد البرتغالي أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الرسمي أن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بـ+كوفيد-19+ ولن يلعب ضد السويد".

وغادر نجم يوفنتوس الايطالي بعد ظهر الاربعاء معسكر منتخب بلاده بالقرب من لشبونة عائدا إلى مدينة تورينو على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكان المنتخب البرتغالي تعادل سلبا مع فرنسا بطلة العالم على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات الجولة الثالثة الاحد بعد فوزين في المرحلتين الاوليين في ايلول/سبتمبر الفائت (4-1 على كرواتيا و2-صفر على السويد).

وحافظ المنتخب البرتغالي على سجله خاليا من الهزائم على ارضه للمباراة السابعة عشرة على التوالي في جميع المنافسات، وللمفارقة فإن آخر هزيمة كانت أمام السويد (2-3) في مباراة ودية في العام 2017.

ودفع المدرب فرناندو سانتوس بجوتا المنتقل هذا الموسم من ولفرهامبتون الى ليفربول بطل انكلترا أساسيا بدلا من رونالدو، أما التغيير الوحيد الآخر الذي أجراه على التشكيلة التي بدأت أمام فرنسا فكان الاستعانة بجواو كانسيلو في مركز الظهير الايمن بدلا من نيلسون سيميدو.

ونجح جوتا سريعا في ترك بصمته على ملعب "جوزيه ألفالادي" أمام زهاء خمسة آلاف مشجع بعدما وصلته الكرة من برونو فرنانديش الى داخل المنطقة فمررها عرضية الى برناردو سيلفا غير المراقب فتابعها الاخير بيسراه في الشباك (21).

وضاعف جوتا تقدم السيليساو بعد أن وصلته كرة طويلة عن الجهة اليمنى من كانسيلو خلف المدافعين، فروضها بصدره داخل المنطقة وسدد بيمناه على يمين الحارس روبن أولسن (44).

وحاول فيكتور كلايسون تقليص الفارق للسويد بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لهار الحارس روي باتريسيو (55)، قبل أن تعلو كرة جواو فيليكس المنفرد العارضة (67).

وسجل جوتا هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده عندما وصلته الكرة على الرواق الايمن من ويليام كارفاليو، فتوغل الى داخل المنطقة وراوغ المدافعين قبل أن يسدد على يمين الحارس (72).

وتألق باتريسيو مجددا في التصدي لرأسية خطرة من البديل ألكسندر ايزاك (84).

© 2020 AFP