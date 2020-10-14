كرة القدم: تعادل منتخبات المغرب والجزائر وتونس وديا

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خاضت منتخبات المغرب والجزائر وتونس مباريات ودية مع المنتخب الكونغولي الديمقراطي والمنتخب المكسيكي والمنتخب النيجيري. وانتهت هذه المباريات بالتعادل.

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تعادل المنتخب المغربي مع ضيفه الكونغولي الديمقراطي 1-1 في الرباط في مباراة دولية ودية بكرة القدم.

وكان المنتخب المغربي البادئ بالتسجيل عبر مدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي (45)، وأدرك يوان ويسا التعادل (60).

وبالنتيجة ذاتها، تعادلت تونس مع نيجيريا في النمسا.

ومنح مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي كيليتشي إهياناتشو التقدم لنيجيريا في الدقيقة 21، وأدرك مدافع أولمبياكوس اليوناني محمد دراغر التعادل لتونس في الدقيقة 44.

وفي مدينة دن هاغ الهولندية، لم تكن حال المنتخب الجزائري بطل أفريقيا أفضل من جاريه المغربي والتونسي وتعادل مع نظيره المكسيكي بهدفين للاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر (45) وجناح مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز (67) مقابل هدفين للاعب وسط بورتو البرتغالي خيسوس كورونا (44) ولاعب وسط ريال بيتيس الإسباني دييغو لينيس (87).

وأكملت الجزائر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 إثر طرد لاعب وسط الغرافة القطري عدلان قديورة.

فرانس24/ أ ف ب

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