ليلى عودة من القدس: إسرائيل "مستعدة لإبداء بعض التنازلات" خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان

مفاوضات "في غاية الأهمية" بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : ليلى عودة 5 دقائق

أفادت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة أن مصدر إسرائيلية ترجح إبداء الجانب الإسرائيلي نيته تقديم "تنازلات" لنظيره اللبناني خلال المفاوضات غير المباشرة بين البلدين حول الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، والتي من المقرر أن تستأنف في 28 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت مراسلتنا إن الجولة الأولى التي جرت صباح الأربعاء كانت مجرد لقاء تعارفي بين الوفدين، مؤكدة أن ثمة تحفظات من الطرفين بشأن المشاركين في هذه المفاوضات التي ستكون "في غاية الأهمية".