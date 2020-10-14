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محكمة الجنايات الفرنسية تقضي بسجن جهادي جزائري 28 عاما لهجومه على شرطيين في باريس

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جهاديون فرنسيون كما ظهروا في شريط فيديو يهددون فرنسا بهجمات.
جهاديون فرنسيون كما ظهروا في شريط فيديو يهددون فرنسا بهجمات. © أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

عاقب القضاء في فرنسا الأربعاء الطالب الجزائري السابق فريد أيكن بالسجن 28 عاما بعد إدانته بمهاجمة شرطيين وجرح أحدهم عام 2017 أمام كاتدرائية نوتردام في باريس وذلك بعدما أعلن ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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حكمت محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية الأربعاء بالسجن 28 عاما على الجزائري فريد أيكن. وأدانت المحكمة الجهادي الجزائري بتهم مهاجمة رجال شرطة بمطرقة وجرح أحدهم أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في حزيران/يونيو 2017 بعدما أعلن ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية". وحكم على الطالب الجزائري السابق البالغ من العمر 43 عاما بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا.

فرانس24/ أ ف ب

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