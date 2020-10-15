الولايات المتحدة: وزير الخزانة يستبعد إقرار حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا قبل الانتخابات

استبعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن يتم إقرار حزمة مساعدات اقتصادية للحد من تداعيات فيروس كورونا على الأمريكيين قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول القادم. يأتي ذلك بعد أن اقترح مونتشين أن تكون قيمة هذه الحزمة في حدود 1,8 تريليون دولار، في حين تطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن ترفع قيمة هذه الحزمة إلى 2,2 تريليون دولار، وهو ما يعتبره وزير الخزانة "بعيدا جدا" عن موقفه.

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن موقفه لا يزال "بعيدا جدا" عن موقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية إضافية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول. لكن منوتشين قال إنه سيواصل محاولة الاتفاق على حزمة المساعدات المالية قبل الاقتراع.

ويتعرض البيت الأبيض والديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس لضغوط متنامية للتوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي لمساعدة الأمريكيين على تخطي أزمة الجائحة التي أودت بحياة نحو 216 ألفا وألحقت أضرارا بالاقتصاد.

لكن الجانبين منقسمان بشأن العديد من الأولويات. ويقاوم الجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه منوتشين الأسبوع الماضي بأن تكون الحزمة بقيمة 1,8 تريليون دولار إذ يقولون إن المبلغ ضخم جدا. وتقول بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي في المقابل إن هذا المبلغ غير كاف وتدعو لحزمة بقيمة 2,2 تريليون دولار.

فرانس24/ رويترز

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