ترامب وبايدن يردان على اسئلة الناخبين لكن على محطتين مختلفتين

سول لوب, جيم واتسون ا ف ب/AFP

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واشنطن (أ ف ب)

في أمسية غير مسبوقة ضمن حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية، يرد المرشحان للرئاسة الأميركية دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن مساء الخميس على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تلفزيونية مختلفة.

يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) إصابته بكوفيد-19 في الأول من تشرين الاول/اكتوبر.

واجه الرئيس الأميركي الناخبين على مدى ساعة في فلوريدا مساء الخميس عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ) على محطة "أن بي سي" التلفزيونية فيما يطل منافسه الديموقراطي من ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه، على شبكة "أيه بي سي" المنافسة.

وهاتان الولايتان الحاسمتان كان فاز فيهما الملياردير الجمهوري في 2016 فيما تظهر استطلاعات الرأي راهنا أن جو بايدن (77 عاما) متقدم فيها.

ويتقدم نائب الرئيس الأميركي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واعتبر ديفيد كانون استاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة أيضا، أن ترامب بسبب تخلفه في استطلاعات الرأي "بحاجة الى تغيير زخم هذه الانتخابات. هو بحاجة للمناظرات أكثر من بايدن".

ورأى أن فكرة تنظيم برنامجين منفصلين في الوقت نفسه تبدو "سيئة فعلا" مضيفا "انها خسارة حقيقية للديموقراطية".

- "الناس يحبون الدراما"-

عاد الرئيس الأميركي بعد تعافيه من مرض كوفيد-19 قائلا حتى أن بات "لديه مناعة"، للقاء الحشود اعتبارا من الاثنين. وعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ثلاثة أيام في فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.

وأضاف "جو فقد صوابه" مثيرا الضحك لدى الحاضرين من أنصاره. وتابع "إذا فاز ، فإن اليسار الراديكالي سيحكم البلاد، إنهم مدمنون على السلطة. وليكون الله في عوننا اذا حصلوا عليها".

بعد رحلة إلى أوهايو الاثنين ثم إلى فلوريدا الثلاثاء، لم يكن لدى بايدن الذي كان نائب الرئيس خلال رئاسة باراك أوباما، سوى حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت على جدول الأعمال الأربعاء.

وكان ترامب رفض منذ الأسبوع الماضي وحتى قبل نشره نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، المشاركة في مناظرة ثانية كانت مرتقبة الخميس، حين أعلن المنظمون أنها ستكون افتراضية كإجراء احتياطي تحسبا لاحتمال أن يكون لا يزال ينقل العدوى.

وقال ترامب "لن أضيع وقتي".

وجاء الإعلان عن إصابة الرئيس التي أثارت صدمة بعد أقل من ثلاثة أيام على مناظرته الأولى مع جو بايدن.

وتواجه المرشحان آنذاك على مدى تسعين دقيقة على المسرح فيما نزع الحاضرون في القاعة من المقربين من ترامب الكمامات، وبينهم السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب التي أصيبت لاحقا أيضا بالفيروس.

وأعلنت مساء الأربعاء أن ابنهما بارون (14 عاما) أصيب أيضا بالفيروس لكنه شفي الآن مثلهما.

ورفض بايدن الذي يتخذ احتياطات شديدة في مواجهة الفيروس يرى الجمهوريون أنه يبالغ فيها، إرجاء موعد المناظرة الثانية كما اقترح فريق ترامب.

وقال بايدن انذاك انه من غير الوارد تغيير الجدول الزمني المحدد منذ فترة طويلة تماشيا مع "سلوك ترامب الغريب الاطوار".

ولا تزال المناظرة الثالثة مقررة في 22 تشرين الاول/اكتوبر في ناشفيل في ولاية تينيسي.

الخميس سيحترم ترامب والمقدمة سافانا غوثري التباعد الاجتماعي فيما سيضع الأشخاص الذين سيشاركون في طرح الاسئلة كمامات، على أوضحت محطة "أن بي سي".

وأضافت أن انطوني فاوتشي أحد كبار خبراء الحكومة الاميركية في أزمة الفيروس، أكد أن الرئيس "لم يعد ينقل العدوى".

ورأى ديفيد كانون أن البرنامج الذي يستضيف ترامب "سيستقطب عددا أكبر من المشاهدين لأن الناس يحبون الدراما".

© 2020 AFP