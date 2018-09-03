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تاريخ وتراث.. من يحمي الآثار والمتاحف في الدول العربية؟

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السعودية.. أنشطة ترفيهية لكسر خوف الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

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الأمن في ليبيا: هل باتت حكومة الوفاق رهينة الميليشيات؟

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"أحب أصولنا وهويتنا".. ماكرون في محاولة إخماد الجدل حول تعليقه عن "الغولوا"

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الجزائر.. تغييرات عسكرية لأهداف سياسية

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المكسيك: جدار من الصمت حول المفقودين

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اليمن: الأمم المتحدة تحذر.. ولا من مجيب

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ليبيا: وقفة تاريخية للخروج من الأزمة

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العقوبات الأمريكية ضد إيران: بغداد تحاول مواصلة العلاقات التجارية مع طهران رغم ضغوطات واشنطن

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كيف تحاول السعودية تحويل قطر إلى جزيرة؟

آخر تحديث : 03/09/2018

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