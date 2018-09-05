فيديو إسرائيل تقر بأنها شنت أكثر من 200 عملية عسكرية داخل سوريا في العامين الماضيين تويتر آخر تحديث : 05/09/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات إسرائيل تقر بأنها شنت أكثر من 200 عملية عسكرية داخل سوريا في العامين الماضيين سوريا: ما هو السيناريو الذي يرسم الآن لمحافظة إدلب؟ حالة من الفوضى تسود الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد ليبيا: حرس سجن عين زارة قرب طرابلس لم يمنع السجناء من الفرار خوفا على حياتهم مراسل فرانس 24: إقبال كبير على مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في موريتانيا موريتانيا: الانتخابات المحلية والتشريعية تشكل تحديا للرئيس والمعارضة على حد سواء تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية وإغلاق مطار معيتيقة موريتانيا: الانتخابات المحلية والتشريعية تشكل تحديا للرئيس والمعارضة على حد سواء فيديو - الولايات المتحدة: جنازة وطنية في واشنطن تنهي أسبوعا تكريميا للسيناتور جون ماكين فيديو: الولايات المتحدة تودع أريثا فرانكلين مراسل فرانس24: هدوء حذر في طرابلس الليبية بعد معارك خلفت 30 قتيلا أغلبهم مدنيون ما خلفيات الأزمة الجديدة بين محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم؟