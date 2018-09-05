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إسرائيل تقر بأنها شنت أكثر من 200 عملية عسكرية داخل سوريا في العامين الماضيين

آخر تحديث : 05/09/2018

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