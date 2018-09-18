فيديو اليمن: قوات التحالف العربي تشن هجوما عنيفا على الكلية البحرية بالحديدة تويتر آخر تحديث : 18/09/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات اليمن: قوات التحالف العربي تشن هجوما عنيفا على الكلية البحرية بالحديدة ليبيا: وزير الداخلية يعلن تكليف "قوة نظامية" بمسؤولية أمن مطار معيتيقة المبعوث الأممي إلى اليمن يباشر مشاوراته مع الحوثيين لاستئناف المفاوضات موريتانيا: الحزب الحاكم يفوز بمجلس نواكشوط في الجولة الثانية من الانتخابات انتخاب مرشح تحالف "سائرون" حسن كريم نائبا أولا لرئيس مجلس النواب العراقي الإعصار فلورانس يقترب من الساحل الشرقي ويثير مخاوف ملايين الأمريكيين أنصار أبطال العالم يتوجهون إلى "ستاد دو فرانس" لمساندة فرنسا في مباراتها ضد هولندا موفد فرانس24: مخاوف من تصدر اليمين المتطرف لنتائج الانتخابات التشريعية في السويد العراق: حظر التجول في البصرة يدخل حيز التنفيذ وسط احتجاجات دامية بعد أيام من استقالة وزير البيئة الفرنسي.. مسيرات في باريس تحذر من التغيرات المناخية العراق: متظاهرون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية في البصرة فيديو غرافيك: ماذا يحدث في إدلب وما هي الأطراف اللاعبة هناك؟