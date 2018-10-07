فيديو رجب طيب أردوغان سيدلي الأحد بتصريحات مهمة في قضية جمال خاشقجي تويتر آخر تحديث : 07/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات في شاطئ بالو.. العثور على المزيد من جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الإيزيدية العراقية ناديا مراد تسلط الضوء على العنف الجنسي ضد المرأة في الحروب تكريم أزنافور فرصة للتذكير بمساهمات الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية شاهد عيان يتحدث عن هول زلزال إندونيسيا نعش شارل أزنافور يحمل على أنغام أغنيته "خذوني إلى أصقاع الأرض" ريبورتاج - زلزال إندونيسيا: بدء عمليات إزالة الركام في مدينة بالو ريبورتاج: مئات المنكوبين يواصلون فرارهم من بالو الإندونيسية خوفا من هزات ارتدادية "مستشفيات في الهواء الطلق تحاول إسعاف الجرحى في بالو" ماكرون: استقالة جيرار كولومب لا تمثل أزمة سياسية في فرنسا استقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ضربة جديدة لماكرون؟ "العاصمة ماكاسار تواصل استقبال عشرات الجثث والجرحى من مدينة بالو المدمرة بسبب الزلزال" فرانس24 تقدم نظرة على حياة الراحل شارل أزنافور مع عدد من المقربين منه