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الحكومة الإيرانية تحاول طمأنة الشارع بشأن الاقتصاد وسط مخاوف حول الاتفاق النووي

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أطفال وعائلات شبه جزيرة القرم يعانون آثار كارثة بيئية

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الجزائر.. أم فقدت أبناءها في العشرية السوداء تتحول رمزا للمصالحة

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نيويورك تايمز تنقل عن مصدر تركي: خاشقجي "قتل وقطع بأمر من القيادة السعودية"

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وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي

آخر تحديث : 10/10/2018

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وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي

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