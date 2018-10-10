فيديو وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي تويتر آخر تحديث : 10/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي "ماكرون وفيليب يأخذان الوقت الكافي لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب" موفد فرانس24: ترجيحات بإدخال تغييرات طفيفة على تشكيلة الحكومة الفرنسية ماذا يحدث داخل بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ ما أبعاد الاستقالة المرتقبة لحكومة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب؟ البوسنة: زعيم القوميين الصرب ومرشح أكبر حزب مسلم يفوزان بمقعدين في المجلس الرئاسي تفاصيل اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي مزاعم الاعتداء الجنسي ضد نجم كرة القدم رونالدو تهوي بأسهم ناديه في البورصة انتخابات البرازيل: الشارع منقسم أمام مقترحات اليمين المتطرف ومزايا اليساريين رجب طيب أردوغان سيدلي الأحد بتصريحات مهمة في قضية جمال خاشقجي في شاطئ بالو.. العثور على المزيد من جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الإيزيدية العراقية ناديا مراد تسلط الضوء على العنف الجنسي ضد المرأة في الحروب