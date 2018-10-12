فيديو الرياض ترحب بتشكيل فريق عمل مشترك مع أنقرة بشأن اختفاء خاشقجي تويتر آخر تحديث : 12/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات الرياض ترحب بتشكيل فريق عمل مشترك مع أنقرة بشأن اختفاء خاشقجي مراسل فرانس 24 في واشنطن: "الإدارة الأمريكية تستغل قضية خاشقجي للضغط على الرياض" مراسل فرانس24 في واشنطن: "قضية جمال خاشجقي محرجة للبيت الأبيض" قمة الفرنكفونية: ماكرون يركز على ضرورة الترويج لتعليم الفرنسية ويراهن على الشباب قمة الفرانكفونية : "إيمانويل ماكرون سيخصص جزءا من زيارته لتكريم الراحل شارل أزنافور" "السعودية فضلت تأجيل انضمامها إلى المنظمة الفرانكفونية كي لا تتعرض للرفض مرتين" فرنسا: وزيرا الصحة والتضامن يعرضان قانونا جديدا للتقاعد يدخل حيز التنفيذ عام 2025 وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي "ماكرون وفيليب يأخذان الوقت الكافي لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب" موفد فرانس24: ترجيحات بإدخال تغييرات طفيفة على تشكيلة الحكومة الفرنسية ماذا يحدث داخل بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ ما أبعاد الاستقالة المرتقبة لحكومة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب؟