فيديو قضية خاشقجي: "من هم القتلة الذين تحدث عنهم ترامب"؟ تويتر آخر تحديث : 15/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات قضية خاشقجي: "من هم القتلة الذين تحدث عنهم ترامب"؟ مراسلة فرانس 24 في الجزائر: توقيف خمسة جنرالات يبعث برسالة أن لا أحد فوق القانون فيديو - ألمانيا: مخاوف من تصاعد اليمين المتطرف في الانتخابات الإقليمية في بافاريا ريبورتاج: حملات تطوعية لمحو مخلفات المعارك في المناطق المحررة في العراق الرياض ترحب بتشكيل فريق عمل مشترك مع أنقرة بشأن اختفاء خاشقجي مراسل فرانس 24 في واشنطن: "الإدارة الأمريكية تستغل قضية خاشقجي للضغط على الرياض" مراسل فرانس24 في واشنطن: "قضية جمال خاشجقي محرجة للبيت الأبيض" قمة الفرنكفونية: ماكرون يركز على ضرورة الترويج لتعليم الفرنسية ويراهن على الشباب قمة الفرانكفونية : "إيمانويل ماكرون سيخصص جزءا من زيارته لتكريم الراحل شارل أزنافور" "السعودية فضلت تأجيل انضمامها إلى المنظمة الفرانكفونية كي لا تتعرض للرفض مرتين" فرنسا: وزيرا الصحة والتضامن يعرضان قانونا جديدا للتقاعد يدخل حيز التنفيذ عام 2025 وسائل إعلام تركية تتداول أشرطة مصورة لأشخاص دخلوا القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي