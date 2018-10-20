فيديو AR NW GRAB KABOUL 10H تويتر آخر تحديث : 20/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات صحف تركية: ضابط كبير في الاستخبارات السعودية أشرف على اغتيال خاشقجي قضية خاشقجي: الشرطة التركية تفحص عينات من الحمض النووي عثر عليها في قنصلية السعودية تونس: الفيضانات تخلف خمسة قتلى على الأقل في محافظات مختلفة فرنسا: انتقادات لتأخر السلطات في إطلاق الإنذار قبل كارثة فيضانات إقليم الأود مراسل فرانس24: مقر القنصل السعودي بإسطنبول سيخضع للتفتيش على خلفية اختفاء خاشقجي فرنسا: وزير الداخلية الجديد كاستنير يعد بزيادة إمكانيات الشرطة والدرك فرنسا: تريب تتحول إلى مدينة أشباح بعد أن غمرتها مياه الفيضانات قضية خاشقجي: وسائل إعلام تركية تتحدث عن احتمال اعتقال أو مقاضاة القنصل السعودي بإسطنبول قضية خاشقجي: "من هم القتلة الذين تحدث عنهم ترامب"؟ مراسلة فرانس 24 في الجزائر: توقيف خمسة جنرالات يبعث برسالة أن لا أحد فوق القانون فيديو - ألمانيا: مخاوف من تصاعد اليمين المتطرف في الانتخابات الإقليمية في بافاريا ريبورتاج: حملات تطوعية لمحو مخلفات المعارك في المناطق المحررة في العراق