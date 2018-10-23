فيديو مراسل فرانس24: تصعيد تركي لافت في خطاب أردوغان بشأن "اغتيال" خاشقجي تويتر آخر تحديث : 23/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات مراسل فرانس24: تصعيد تركي لافت في خطاب أردوغان بشأن "اغتيال" خاشقجي هل يستعيد الأردن أراضيه من إسرائيل؟ برنامج خاص: الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران الرواية السعودية بشأن خاشقجي غير كاملة برنامج خاص: مطالب دولية للسعودية بكشف ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي تركيا تستدعي موظفين للإدلاء بشهاداتهم في قضية خاشقجي تسريبات تفيد بأن هناك تعليمات بإعادة جميع المعارضين السعوديين إلى المملكة تركيا تبدو غير راضية عن الرواية السعودية بخصوص مقتل جمال خاشقجي ولكن أين جثة جمال خاشقجي؟ صحف تركية: ضابط كبير في الاستخبارات السعودية أشرف على اغتيال خاشقجي قضية خاشقجي: الشرطة التركية تفحص عينات من الحمض النووي عثر عليها في قنصلية السعودية تونس: الفيضانات تخلف خمسة قتلى على الأقل في محافظات مختلفة فرنسا: انتقادات لتأخر السلطات في إطلاق الإنذار قبل كارثة فيضانات إقليم الأود