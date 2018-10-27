فيديو قمة تركية روسية فرنسية ألمانية في إسطنبول لدراسة الوضع في إدلب تويتر آخر تحديث : 27/10/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات قمة تركية روسية فرنسية ألمانية في إسطنبول لدراسة الوضع في إدلب تحليل: نتانياهو يسعى من خلال زيارة سلطنة عمان إلى تحقيق "الحلم الإسرائيلي" "الأهالي يتسلمون جثث أطفالهم الذي قتلوا في السيول الجارفة على البحر الميت" أردوغان يدعو السعودية إلى تسليم "قتلة" خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف ينال جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان هل يتدخل الرئيس بوتفليقة لحل أزمة البرلمان الجزائري؟ مراسل فرانس24: تصعيد تركي لافت في خطاب أردوغان بشأن "اغتيال" خاشقجي هل يستعيد الأردن أراضيه من إسرائيل؟ برنامج خاص: الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران الرواية السعودية بشأن خاشقجي غير كاملة برنامج خاص: مطالب دولية للسعودية بكشف ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي تركيا تستدعي موظفين للإدلاء بشهاداتهم في قضية خاشقجي تسريبات تفيد بأن هناك تعليمات بإعادة جميع المعارضين السعوديين إلى المملكة