فيديو تشاوش أوغلو: أردوغان متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي تويتر آخر تحديث : 06/11/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات تشاوش أوغلو: أردوغان متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي قضية خاشقجي: ماذا عن تصريحات حول إرسال الرياض خبيرين إلى إسطنبول "لإخفاء" الأدلة؟ حرية الصحافة في أوروبا.. مخاوف من تزايد الخطر على الصحافيين مصممات إيرانيات يعرضن أزياءهن في معرض ألبسة عاشوراء في الذكرى العاشرة لظهورها... ما مستقبل عملة البيتكوين الافتراضية؟ الموسيقيون والفنانون في قطاع غزة يواجهون تحديات كبيرة الانتخابات البلدية في إسرائيل: إقبال ضعيف ومقاطعة عربية بالقدس علي العنزي: "الرياض أعطت كل ما لديها من معلومات ولا يهمها ما يقال دون دلائل" قضية خاشقجي: "التحقيق ميدانيا متوقف عند البحث على الجثة" مراسل فرانس 24: تركيا لم تحصل على الإجابات التي تريدها من النائب العام السعودي حول قضية خاشقجي تونس: الشرطة تطوق مكان التفجير الانتحاري وتباشر فحص جثة منفذة الهجوم نادال تأثر بما حدث لخاشقجي وسيحسم قريبا مشاركته في كأس الملك سلمان