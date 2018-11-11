فرانس 24 - الأخبار الدولية العاجلة وعناوين

الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

سالونيك، على أبواب النصر

للمزيد

أسبوع في العالم

أمريكا - إيران: عقوبات باستثناءات

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا - مؤتمر باليرمو: المبادرات تتعدد والسيناريوهات تتبدد

للمزيد

ريبورتاج

صحراء الملح في بوليفيا.. بين الاستغلال في التصنيع والإضرار بالبيئة

للمزيد

ريبورتاج

التداوي بالأعشاب في الجزائر.. أكثر من نصف السكان يعتمدونه رغم إدانة الأطباء

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الاقتصاد الأمريكي.. ما هي أبرز التحديات بعد الانتخابات النصفية؟

للمزيد

حوار

عبد الملك العجري: أنصار الله آخر جماعة تسلحت في اليمن والصواريخ البالستية مع الجيش

للمزيد

ريبورتاج

في عمق الصحراء الليبية.. مبادرات مدنية لغايات سياحية وإنسانية

للمزيد

ريبورتاج

الحضور السعودي في البوسنة.. هل يترافق بوجود للفكر الإسلامي الوهابي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج
فيديو

محمد البخيتي: "المعارك في الحديدة لا تزال في أطراف المدينة"

آخر تحديث : 11/11/2018

تعليق

المزيد من الفيديوهات

محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي للحوثيين

بعد مائة عام .. ميركل وماكرون يوقعان داخل عربة قطار بموقع ريتوند على نسخة معدلة من هدنة 1918

بعيدا عن أجواء الترحيب الدبلوماسية.. ترامب غاضب من رغبة ماكرون تشكيل جيش أوروبي

العراق: نفوق عشرات الآلاف من الأسماك بنهر الفرات بسبب مرض غامض

"استنفار أمني كبير في العاصمة التونسية لتأمين مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي"

فريق برسبوليس يتحضر لنهائي دوري أبطال آسيا

الإفراج عن آسيا بيبي يثير الشارع الباكستاني!!

الجزائر.. تخفيض حجم الواردات ينعش المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

تسجيلات جديدة بحوزة السلطات التركية حول مقتل خاشقجي

الانتخابات النصفية الأمريكية: لماذا تعد النتائج انتصارا لترامب رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس؟

الانتخابات النصفية قسمت الولايات المتحدة

ما تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على سياسة ترامب الخارجية؟

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي