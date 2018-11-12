فيديو إسرائيل تحيط بسرية تامة أهداف ومنفذي عمليتها في غزة تويتر آخر تحديث : 12/11/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات إسرائيل تحيط بسرية تامة أهداف ومنفذي عمليتها في غزة هل تنهي الضغوط الدولية حرب اليمن؟ "عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية تسللوا إلى قطاع غزة لاستهداف القيادي في حماس" البرلمان التونسي يعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الشاهد محمد البخيتي: "المعارك في الحديدة لا تزال في أطراف المدينة" بعد مائة عام .. ميركل وماكرون يوقعان داخل عربة قطار بموقع ريتوند على نسخة معدلة من هدنة 1918 بعيدا عن أجواء الترحيب الدبلوماسية.. ترامب غاضب من رغبة ماكرون تشكيل جيش أوروبي العراق: نفوق عشرات الآلاف من الأسماك بنهر الفرات بسبب مرض غامض "استنفار أمني كبير في العاصمة التونسية لتأمين مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي" فريق برسبوليس يتحضر لنهائي دوري أبطال آسيا الإفراج عن آسيا بيبي يثير الشارع الباكستاني!! الجزائر.. تخفيض حجم الواردات ينعش المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة