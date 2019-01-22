حصري من اليمن: وضع إنساني مزر وسوء التغذية شبح يهدد الأطفال في المستشفى الجمهوري في صعدة

تمكن فريق فرانس24 من الدخول إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة معقل الحوثيين، الواقعة قرب الحدود مع السعودية. المستشفى يواجه مصاعب كبيرة أهمها عدم القدرة على إسعاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والجفاف.

صعدة معقل الحوثيين، المدينة الواقعة قرب الحدود مع السعودية في شمال غرب اليمن، شهدت العديد من الحروب على مر العصور، لكن الحرب الأخيرة أو ما يسمى بعاصفة الحزم، حولت أجزاء كبيرة من المدينة إلى حطام.

المستشفى الجمهوري في صعدة يستقبل ضحايا الحرب من مقاتلين ومدنيين وأطفال، السلطات هنا منعت صحافيي فرانس24 عمار الحميداوي وسيريل بايان من دخول ردهة علاج المقاتلين، لكنها سمحت لهم بالتصوير فقط في قسم عناية الأطفال.

أغلب الأطفال في المستشفى يعانون من الجفاف و سوء التغذية، وأكثر من خمسة ملايين طفل يمني مهددون بالمجاعة وفق تقارير اليونسيف.

ريبورتاج عمار الحميداوي/سيريل بايان