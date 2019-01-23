حصري من اليمن: ميناء الحديدة شريان حياة اليمنيين ومدخل المساعدات الإنسانية

تمكن موفدا فرانس24 إلى اليمن عمار الحميداوي وسيريل بايان من دخول مدينة الحديدة الإستراتيجية ومينائها الحيوي بالنسبة لليمنيين، وكذلك نقاط التفتيش المنتشرة. التقى موفدانا بمسؤولين في شرطة خفر السواحل الذين تقع على عاتقهم مهمة حماية الميناء منذ الهدنة التي رشحت عن قمة ستوكهولم.

بعد ساعات طويلة، وصل موفدا فرانس24 إلى الحديدة، المدينة الساحلية الشهيرة بمينائها الإستراتيجي، وبالتحديد في الجانب الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله" الحوثية. عشرات نقاط التفتيش تسبق الدخول إلى شوارع المدينة. الميناء يخضع لحراسة مشددة. المباني المدمرة والسيارات المتفحمة تشهد على القصف الذي طال المكان.

الميناء يخضع الآن إلى سيطرة قوات خفر السواحل بحسب المسؤولين الحوثيين.، فيما السكان يحاولون استرجاع نمط الحياة الطبيعية والاستفادة من الهدنة. لكن، وعلى الرغم من عودة الحركة إلى سوق السمك، لا يزال شبح الحرب والخوف من القصف يؤرقان الصيادين.

فقد تحولت رحلة الصيد لهؤلاء الصيادين إلى رحلة محفوفة بالمخاطر قد تصل إلى حد الموت.

تقرير: عمار الحميداوي وسيريل بايان