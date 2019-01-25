حصري من اليمن: صنعاء القديمة مدينة تاريخية مهددة بالتدمير

الحرب دمرت العديد من المنازل في صنعاء القديمة، أو المدينة المسورة المعروفة بمعمارها الفريد ومنازلها البنية المزخرفة باللون الأبيض الزاهي. سامي صالح السياني كان يعمل كمرشد سياحي يروي أهوال الحرب والدمار الذي طال بعض منازل المدينة التراثية. منازل بنيت منذ مئات السنين تصعب إعادة بنائها بسبب ارتفاع كلفة البناء وغياب الدعم الحكومي. كما تروي لنا عائلة صنعانية تسبب القصف الجوي بأضرار كبيرة بمنزلها ولم تتمكن حتى اليوم من إصالحها وباتت تهدد المنزل بالانهيار. أمة الرزاق جحاف مديرة مكتب حماية تراث مدينة صنعاء لا تخفي قلقها وتعبر عن استغرابها من عدم تدخل المنظمات الدولية لحماية المدينة المدرجة في قائمة التراث العالمي، وعلى الرغم من قيام منظمة اليونسكو في عام ألفين وخمسة عشر بوضع مدينة صنعاء القديمة على قائمة المدن التراثية التي يهددها التدمير مع استمرار الحرب.