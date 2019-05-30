موفد فرانس24: جهود في قمم مكة وتمثيل قطري رفيع تحذيرا لإيران

قال موفد فرانس24 إلى مكة توفيق مجيد إن مشاركة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني في القمم الثلاث التي تعقد هناك (القمة الخليجية وقمة الجامعة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي) تؤكد أن تمثيل الإمارة هذه المرة سيكون رفيع المستوى. وتحدث مجيد عن أنباء تفيد بأن الوساطة الكويتية قد تكون استؤنفت من جديد لمحاولة "إقناع قطر بمشاركة أكبر في القمة العربية الطارئة، ربما على مستوى أمير قطر". ويوضح أن الرسالة التي يراد توجيهها هي أن على "إيران وقف كل تدخل في شؤون الدول العربية وإدانة ما حصل مع الإمارات والسعودية".