Mexico City subway crash leaves one dead, 41 injured

Mexico City (AFP)

One man died and 41 people were injured when two subway trains collided in Mexico City, officials said Wednesday, with panicked passengers escaping through dense smoke.

City Mayor Claudia Sheinbaum told reporters that one train had reversed into another at the Tacubaya underground station shortly before midnight on Tuesday.

Metro authorities said the 41 injured included two train drivers, while one man died. Emergency services took 16 people to hospital.

Social media footage showed panic at the scene of the accident in the city center as lights went out, the ventilation system was interrupted and the station filled with smoke.

The Mexico City subway has 12 lines and carries millions of passengers each day.

Una persona murió y 41 quedaron heridas a consecuencia del choque de dos vagones del metro en Ciudad de México en la noche del martes, informó el miércoles gobierno de la capital.

"Un tren que se dirigía hacia (la estación) Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento" en la estación de Tacubaya, dijo dijo a la prensa la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro indicó en comunicado que se reportaron "41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y una persona del sexo masculino que perdió la vida".

Los equipos de rescate llegaron de manera inmediata a la estación, ubicada en una céntrica zona de la capital, para auxiliar a los pasajeros y trasladaron a 16 personas a hospitales cercanos, añadió.

De acuerdo con videos que han circulado en redes sociales, los usuarios vivieron momentos de pánico cuando la luz y el sistema de ventilación se interrumpieron y una nube de humo inundó el pasillo de la estación.

Sheinbaum señaló que uno de los conductores herido ayudó sacar a algunos pasajeros, mientras que otros usuarios que se encontraban en el lugar también auxiliaron a varias personas.

La alcaldesa agregó que se aplicará un protocolo de investigación apegado a las normas internacionales con el peritaje de las cajas negras que llevan los trenes.

Las cajas negras se encuentran en custodia de la fiscalía General, mientras que una certificadora internacional hará una investigación para determinar qué provocó el choque de trenes.

El servicio se mantenía este miércoles suspendido en varias estaciones. El metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas y traslada a millones de personas de manera cotidiana.

