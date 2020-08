Canadian brewer apologizes for naming beer 'pubic hair' in Maori

Advertising Read more

Montreal (AFP)

A Canadian brewery has apologized for naming one of its beers after the Maori term for "pubic hair", and not "feather" as it had intended, CBC reported.

Hell's Basement Brewery in Alberta province launched its Huruhuru (The Feather) New Zealand pale ale two years ago, using the Maori term they believed meant feather to reflect its light citrus taste for a summer brew.

But earlier this week Maori former TV personality Te Hamua Nikora posted a Facebook video to explain "huruhuru" was more commonly used in Te Reo Maori to refer to pubic hair, and said it would have been prudent and respectful to have consulted an expert on the language.

Brewery founder Mike Patriquin said they did not intend to offend anyone.

"We acknowledge that we did not consider the commonplace use of the term huruhuru as a reference to pubic hair, and that consultation with a Maori representative would have been a better reference than online dictionaries," he said in a statement to CBC.

"We wish to make especially clear that it was not our intent to infringe upon, appropriate, or offend the Maori culture or people in any way; to those who feel disrespected, we apologize."

Patriquin said the brewery intended to rename the offending brew.

Nikora has also called out a leather shop in the New Zealand capital Wellington, which was also named Huruhuru.

Une brasserie de la province canadienne d'Alberta a présenté des excuses pour avoir baptisé une de ses bières d'un nom Maori voulant dire "poils pubiens" et non "plume" comme elle le croyait, selon la chaîne CBC.

La brasserie albertaine Hells's Basement (le sous-sol de l'enfer) a mis en vente il y a deux ans une bière appelée "Huruhuru - The Feather" (Huruhuru - la plume), brassée avec des houblons de Nouvelle Zélande, censés lui donner de la légereté et un petit goût d'agrumes idéal pour l'été, selon ses concepteurs.

Mais au début de la semaine, Te Hamua Nikora, un Maori, a expliqué sur Facebook que dans la langue utilisée par les Maoris, la population autochtone de Nouvelle Zélande, le mot Huruhuru ne voulait pas dire plume mais plutôt poils pubiens, soulignant qu'il aurait été "prudent et respectueux" de consulter un expert du Te Reo Maori, la langue des Maoris.

Le patron de la brasserie Mike Patriquin a indiqué dans un message à la CBC qu'il n'avait pas l'intention "de s'approprier ou d'offenser la culture ou le peuple maoris" et qu'il présentait des "excuses à tous ceux qui ont pu se sentir offensés".

"Nous reconnaissons que nous n'avons pas envisagé que Huruhuru pouvait être compris comme une référence à des poils pubiens dans la langue commune et que la consultation d'un représentant maori aurait été une meilleure référence que celle de dictionnaires en ligne", a-t-il ajouté.

M. Patriquin a aussi indiqué avoir l'intention de rebaptiser sa bière.

M. Nikora avait aussi pris à partie sur Facebook une maroquinerie ouverte récemment à Wellington, également baptisée Huruhuru.

