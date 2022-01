Burkina Faso: ¿jugó Francia un papel en el derrocamiento del presidente Kaboré?

Con el trasfondo de una catástrofe militar en el norte del país, parcialmente controlado por los yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico, el paréntesis civil se cerró en la "Patria de los hombres honrados". Para muchos, este golpe de Estado era previsible y las autoridades francesas parecían estar preparándose para ello. France 24 explica lo sucedido.

El martes 25 de enero, Burkina Faso se despertó con un gobierno militar que anunció desde los estudios de la televisión nacional la suspensión de la Constitución y la disolución del gobierno, así como de la Asamblea Nacional. El presidente Roch Kaboré presentó su dimisión en una carta manuscrita publicada en la página de Facebook de la RTB el lunes por la noche.

El país es ahora dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, presidente del Movimiento Patriótico por la Salvaguarda y Restauración (MPSR), un oficial formado en Francia, en la Academia Militar de París.

El teniente coronel, de 41 años, restableció el gobierno militar en un país que ha vivido ocho golpes de Estado desde que obtuvo la independencia en 1960. La presidencia de Roch Marc Christian Kaboré (2015-2022), el primer civil elegido democráticamente que ocupa el poder durante un largo periodo de tiempo, llegó a su fin.

La destitución por parte del Ejército del primer presidente civil elegido democráticamente desde 1966

El economista y ex primer ministro (gestionó la histórica devaluación del franco CFA en 1994), vio su presidencia golpeada por la ofensiva yihadista en el Sahel, iniciada en el norte de Malí en 2012, la cual su ejército no pudo contener.

Para muchos observadores, este nuevo golpe de Estado en Burkina Faso no es realmente una sorpresa, ya que el divorcio entre el antiguo jefe de Estado y las fuerzas armadas era evidente desde el ataque al puesto de gendarmería de Inata en noviembre de 2021, en el que fallecieron 54 gendarmes tras haber pedido en vano refuerzos y alimentos a su Estado Mayor.

Malentendidos entre Francia y Roch Kaboré

El derrocado presidente desconfiaba de su Ejército, del que sospechaba querer derrocarlo y recuperar el poder. También parecía desconfiar de la operación militar de Barkhane y rechazaba la presencia militar francesa en territorio burkinés.

Para Antoine Glaser, fundador y antiguo redactor jefe de "La Lettre du Continent", una publicación especializada en la vida política del continente africano, "Roch Kaboré tenía una cierta distancia con Francia, país que le reprochaba no querer reformar su ejército. Kaboré había aceptado la presencia de la Operación “Sabre”, formada por fuerzas especiales francesas con base en las cercanías de Ouagadougou, pero no estaba dispuesto a tener una Operación Barkhane en su país porque Barkhane no deja de ser una fuerza convencional anticuada que los jóvenes africanos ven como una vuelta a los años de Francia-África”.

¿El Elíseo quiso exfiltrar a Roch Kaboré?

Sin el apoyo de su ejército, ¿las autoridades francesas también le retiraron el suyo? Según Africa Intelligence, en una nota publicada el martes, "desde septiembre, oficiales y diplomáticos franceses estaban trabajando en escenarios para una toma de posesión por parte de los militares". Además, el sitio especializado dice que Francia le propuso al expresidente "una exfiltración de emergencia" el domingo, antes de perder el contacto con él el lunes.

"Se habían estudiado varios lugares en países vecinos para acoger al presidente, pero éste se negó a ser exfiltrado por Francia”. Esta información fue desmentida por el Palacio del Elíseo tras la publicación de la nota, según el sitio especializado en noticias y temas del continente africano.

Catorce militares sublevados se dirigen a la población de Burkina Faso desde la televisión estatal para anunciar su control total sobre el Estado y la detención del hasta entonces presidente Roch Marc Kaboré. © RADIO TÉLÉVISION DU BURKINA (RTB) / AFP

El sitio también informó que el asesor en asuntos africanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Christophe Bigot, estuvo en Ouagadougou a principios de diciembre. Bigot se reunió con Kaboré, acompañado por Luc Hallade, embajador de Francia en Burkina Faso, así como por oficiales de inteligencia y altos mandos del ejército burkinés. Paradójicamente, el riesgo de un golpe de Estado se había disipado entonces un poco, aunque la amenaza se seguía considerando muy grave".

La larga cercanía entre las fuerzas armadas de Burkina Faso y Francia

Para Antoine Glaser, el golpe de Estado concluido el lunes estaba casi anunciado, ya que el presidente Kaboré "había detenido a oficiales cercanos a Paul-Henri Sandaogo Damiba" hace unos quince días. El periodista añadió en un programa de France 24 que no cree que "París haya defraudado al presidente Kaboré, aunque sea cierto que fueron las fuerzas especiales francesas las que exfiltraron a Costa de Marfil al expresidente Blaise Compaoré", líder militar de Burkina Faso de 1987 a 2014.

"También es cierto que siempre hubo apoyo francés a Gilbert Diendéré (general responsable de un intento de golpe de Estado en 2015). Asimismo, es cierto que la DGSE y los servicios franceses se beneficiaron durante mucho tiempo de la plataforma de Ouagadougou para las operaciones clandestinas en la región, pero eso no significa que Francia no apoyara a Roch Kaboré", explica Antoine Glaser.

El periodista también recuerda que, en septiembre de 2020, Emmanuel Macron le había confiado sus dudas sobre la capacidad de Roch Kaboré para responder al reto de seguridad que supone la insurgencia yihadista en el Sahel.

La desconfianza de Roch Kaboré hacia su Ejército es un problema para Francia

En su libro 'Le Piège africain de Macron', publicado en 2021, cita al jefe de Estado francés diciendo: "En Burkina Faso, hay un problema con el Ejército. Burkina es un país de golpes de Estado, el propio presidente Kaboré ha desvitalizado a su Ejército. Seamos claros, no quiere reformarlo para que sea un modelo autosuficiente porque necesitará a las potencias extranjeras durante mucho tiempo porque desconfía de su propio Ejército”.

El martes, el presidente francés declaró: "Muy claramente, como siempre, estamos del lado de la organización regional, la CEDEAO, para condenar este golpe militar”. Entrevistado por 'RFI', añadió que "no hay que subestimar el cansancio y el agotamiento creados por los ataques permanentes de los grupos terroristas que debilitan a las fuerzas armadas, por un lado, y que también debilitan profundamente el vínculo con la población y las instituciones legítimas”.

La impotencia del gobierno de turno para frenar la inexorable progresión del terrorismo hizo que soplara un viento de cólera desesperada

Más allá de las críticas francesas a la estrategia de seguridad del expresidente, fue la frustración de la población la que parece haber autorizado el golpe de Estado que devolvió a los militares al poder en Burkina Faso. Como señala el diario Libération: "la impotencia del gobierno de turno para frenar la inexorable progresión del terrorismo hizo que soplara un viento de cólera desesperada”. El martes 25 de enero tuvo lugar una manifestación de apoyo a los golpistas en Ouagadougou, donde ha vuelto la calma.

"Por supuesto que es un golpe de Estado, pero uno tiene la sensación de que en la franja sahelo-sahariana, los dirigentes se atrincheran en sus capitales, que abandonan el campo a los yihadistas y que han renunciado a todos sus poderes soberanos de educación o sanidad. En Burkina Faso, 2.000 personas han muerto y millones han sido desplazadas. Después de un tiempo, ya no es posible seguir en la misma situación", concluye Antoine Glaser.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

