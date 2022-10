Un año después del golpe militar, la incertidumbre se cierne sobre Sudán

En Sudán, este 25 de octubre marca un año del golpe de Estado del general Abdel-Fattah Burhan, que truncó la transición democrática. Con esta ocasión, miles de personas salieron a las calles de la capital, Jartum, para pedir un gobierno civil y denunciar el estancamiento en el país. Un año después de su golpe, los militares siguen sin nombrar un primer ministro y el país se ha sumido en una crisis política, social y económica.

Miles de sudaneses se manifestaron este martes 25 de octubre para denunciar la situación en la que se encuentra su país, a un año del primer aniversario del golpe de Estado, y exigir un gobierno civil, desafiando así los cortes de Internet y un despliegue militar masivo.

Los manifestantes marcharon al grito de "¡Militares a los cuarteles!" en la capital, Jartum, y sus suburbios, donde todas las carreteras habían sido bloqueadas.

Mientras la represión ha dejado 119 muertos en un año, las cancillerías occidentales habían pedido el lunes al poder militar que no disparara contra la multitud. Una petición que fue visiblemente tomada en cuenta ya que ante una movilización de una envergadura que no se veía desde hace meses, no se produjeron disparos.

Sin embargo, un manifestante "murió, alcanzado por un vehículo militar" en los suburbios de Jartum, según reportaron médicos pro-democracia.

Desde el amanecer, ambos bandos fueron activos. Los manifestantes habían levantado barricadas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad, mientras que éstas habían bloqueado puentes y avenidas para impedir que los manifestantes se dirigieran al palacio presidencial donde se encuentra el general Abdel Fattah al-Burhan, autor del golpe de Estado del 25 de octubre de 2021.

Ese día, Burhan había roto todos los compromisos adquiridos dos años antes. El general hizo detener a los líderes civiles con los que había acordado compartir el poder en 2019, después de que el ejército se viera obligado a deponer al autócrata Omar al-Bashir, que dirigió el país durante tres décadas.

Tras el golpe de Burhan que puso bruscamente fin a la transición democrática de Sudán, los manifestantes y activistas de la sociedad civil y de las organizaciones prodemocráticas no han parado de repetir la misma consigna: "ninguna negociación ni asociación con los golpistas" y "vuelta a un gobierno civil".

"Hace un año que protestamos y eso nos ha permitido contener el golpe de Estado: no ha podido obtener el reconocimiento internacional ni regional", declaró un manifestante en Jartum a la agencia de noticias AFP.

"Es la primera vez en la historia que vemos que un golpe de estado no avanza en todo un año", declaró otro manifestante, con una bandera sudanesa en el hombro.

Una crisis política y social agravada por la crisis económica

Desde octubre de 2021 y, más en general, desde el levantamiento popular de 2019, Sudán nada en la incertidumbre y ningún observador imagina posible la celebración de elecciones, prometidas para el verano de 2023. Ninguna figura política parece estar dispuesta a incorporarse al gobierno civil regularmente anunciado por el general Burhan, mientras que las mediaciones internacionales no logran conducir al fin del estancamiento.

Por su parte, Abdel-Fattah Burhan no ha conseguido estabilizar su país ni consolidar su poder. El general había atribuido la responsabilidad del deterioro de la situación al anterior gobierno civil de Abdallah Hamdok que derrocó, pero hoy son los militares los que son desafiados en las calles.

A la crisis política y social se suma una crisis económica agravada por el cese de la ayuda internacional. El coste de la vida ha aumentado como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos y de la energía causada por la guerra de Ucrania, entre otros factores.

El pasado mes de julio, tras varios días de manifestaciones violentas, el general Burhan declaró que el ejército estaba dispuesto a entregar el poder a un "gobierno de personas competentes". Desde entonces, se están llevando a cabo negociaciones con varios representantes de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio, una alianza de partidos que firmó el acuerdo de reparto del poder con el ejército en 2019, bajo el patrocinio de Estados Unidos entre otros.

Pero hasta que se alcance un compromiso, la situación en Sudán se está rápidamente deteriorando con inundaciones, pérdidas de cosechas y conflictos por la tierra y los recursos. Los últimos actos de violencia en el estado de Nilo Azul han dejado más de 200 muertos en cinco días de enfrentamientos entre comunidades.

En el último año, decenas de miles de personas se han visto desplazadas y al menos 15 millones de sudaneses, un tercio de los 45 millones de población sudanesa, están afectados por el hambre. Esto supone un 50% más que hace un año, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El precio de la cesta mínima de alimentos ha subido un 137% en un año, obligando a casi todos los hogares a "gastar más de dos tercios de sus ingresos en alimentos", añade el PMA.

Tras el golpe, muchos partidarios del depuesto presidente Omar al-Bashir han sido rehabilitados, liberados de la cárcel o devueltos del exilio. Varios han recuperado sus puestos en la administración o vuelven a estar activos en la escena política y constituyen importantes aliados para el líder de la junta.

Pero para la mayoría de los opositores al golpe, cualquier nuevo acuerdo de reparto de poder con la junta se consideraría una traición. Y incluso con la muerte de más de 119 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en el último año, un nuevo llamamiento para salir a las calles fue lanzado.

