Burkina Faso: el presidente Traoré niega una "ruptura diplomática" con Francia

Diez días después de pedir la salida de las tropas francesas de Burkina Faso en el plazo de un mes, el presidente golpista, el capitán Ibrahim Traore, afirmó el viernes que ello no significaba "una ruptura diplomática" con Francia.

Anuncios Lee mas

El presidente golpista de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traore, afirmó el viernes que "no hay ruptura de relaciones diplomáticas" con Francia y negó la presencia de mercenarios rusos de Wagner en su país.

Aunque en Burkina han tenido lugar regularmente manifestaciones antifrancesas desde que asumió el poder en septiembre, el capitán Traoré afirmó que su deseo de que las fuerzas especiales francesas abandonen Uagadugú no afectaba a las relaciones diplomáticas con París.

"El fin de los acuerdos diplomáticos, ¡no!", declaró en una entrevista televisada con periodistas burkineses. "No hay ruptura de relaciones diplomáticas ni odio contra un Estado concreto", añadió.

Según él, simplemente hubo una ruptura a petición de Burkina de un acuerdo militar sobre la presencia de fuerzas especiales francesas en Uagadugú. "Es sólo un proceso que se ha puesto en marcha y no tiene nada que ver con la diplomacia".

"La embajada francesa está allí (en Uagadugú), los nacionales están allí, nosotros tenemos nuestra embajada allí (en París), así que, diplomáticamente, no se ha tocado nada", remarcó, sin mencionar las tensas relaciones con el embajador francés llamado a París "para consultas".

"La seguridad es la misión principal"

También negó la presencia de mercenarios rusos de la compañía Wagner en Burkina, país azotado por la violencia yihadista desde 2015 y donde la violencia ha aumentado en los últimos meses. "Oímos por todas partes que Wagner está en Uagadugú, incluso pregunté a algunas personas: '¿En serio, dónde están?", dijo.

"Tenemos nuestro Wagner, son los VDP (Voluntarios para la Defensa de la Patria, auxiliares civiles del ejército) que reclutamos. Son nuestro Wagner", afirmó.

Según él, el acercamiento de Burkina Faso a Rusia se ve "necesariamente de forma política, pero estamos allí para una misión, es la seguridad, es la misión principal".

"Realmente queremos contemplar otros horizontes, porque queremos asociaciones en las que todos salgan ganando", dijo, y añadió: "No queremos asociaciones poco claras, vagas o desequilibradas.

Dijo que "lo único que quiere el pueblo es su soberanía, vivir con dignidad". "No significa dejar un país por otro".

Las asociaciones que busca el capitán Traoré son, en particular, de carácter militar y "si no se nos permite adquirir material militar en tal o cual país, iremos a otros países para adquirirlo". Se nos debe "permitir equiparnos y hacer la guerra, porque no nos sentaremos a ver morir a nuestro pueblo, ¡nunca!

Pero si un país viene "a colonizarnos, a dominarnos, no estaremos de acuerdo".

"Soberanía y dignidad"

Burkina Faso, escenario de dos golpes militares en 2022, está atrapada desde 2015 en una espiral de violencia yihadista que comenzó en Mali unos años antes y se ha extendido más allá de sus fronteras.

Los ataques de grupos vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico han dejado miles de muertos y unos dos millones de desplazados. Estos grupos ocupan cerca del 40% del territorio de Burkina Faso.

El capitán Ibrahim Traore, presidente de transición surgido de un golpe militar el 30 de septiembre de 2022 -el segundo en ocho meses-, se ha fijado como objetivo "reconquistar el territorio ocupado por estas hordas terroristas".

El viernes descartó cualquier negociación con los yihadistas. "Atacan a civiles desarmados, que están tranquilamente sentados en casa, o de viaje (...) los detienen y asesinan. ¿Cómo se puede negociar con gente que hace eso?

Según él, "Burkina es un país soberano, un país laico y estos valores no son negociables.

*Con AFP; adaptado de su original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo