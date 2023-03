Macron anuncia ayuda económica y apoyo al cese al fuego para el conflicto en el este de RD Congo

En su visita a Kinshasa, el presidente francés prometió aportar 34 millones de euros en asistencia para el este de la República Democrática del Congo, afectado por el levantamiento del grupo rebelde M23. Además, junto al mandatario congoleño Félix Tshisekedi, dijo que espera una declaración de cese al fuego para el próximo martes y amenazó con sanciones a quienes intenten descarrilar el proceso de paz.

La República Democrática del Congo, golpeada por el conflicto con el grupo rebelde M23 en la región oriental de Kivu del Norte, recibió un mensaje de respaldo al proceso de paz de parte del presidente francés Emmanuel Macron.

En el cierre de su gira por cuatro países de África central, el mandatario llegó a Kinshasa con el anuncio de 34 millones de euros en asistencia para las poblaciones atravesadas por el levantamiento armado, que ha causado el desplazamiento forzado de más de 600 mil personas, según el reporte del alto comisionado de la ONU para los refugiados, dado a conocer el pasado 29 de enero.

Anuncio que se suma a la entrega de 47 millones de euros de la Unión Europea a socios humanitarios para atender necesidades inmediatas como nutrición, salud, refugio y acceso al agua potable. Para ello, Bruselas informó este sábado que se establecerá un "puente aéreo humanitario" con Goma, la capital de Kivu del Norte.

Asimismo, Macron y el presidente congoleño Félix Tshisekedi coincidieron en que esperan que el próximo martes "todas las partes en conflicto" se adhieran a una declaración de alto el fuego.

El presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario congoleño Felix Tshisekedi estrechan manos antes de su reunión en Kinshasa, el 4 de marzo de 2023. © Ludovic Marin / AFP

El mandatario francés aseguró que existe un "apoyo claro" al "cronograma" para decretar la tregua, según lo conversado con Tshisekedi y el presidente de Angola, Joao Lourenço, quien encabeza la mediación en el conflicto. También adhirieron a ese compromiso, según Macron, los representantes del M23 que se encontraron con Lourenço.

"La República Democrática del Congo no debe ser un botín de guerra. El saqueo abierto debe cesar. No al saqueo, no a la balcanización, no a la guerra", afirmó el presidente francés, reiterando el apoyo de París a los "derechos territoriales, la integridad y la soberanía" del país africano.

Macron pide "asumir responsabilidades" a todos, "incluida Ruanda"

Una de las presiones que enfrentaba el jefe de Estado francés en este viaje era el llamado a tomar acciones concretas contra el presidente de Ruanda, Paul Kagame, por su apoyo a la rebelión del M23, un respaldo denunciado por Kinshasa, constatado por expertos de la ONU y cancillerías occidentales, pero negado por Kigali.

Según el Gobierno congoleño, las autoridades ruandesas han favorecido los avances del grupo armado, que resurgió a fines de 2021 y se ha apoderado de grandes extensiones de la provincia de Kivu del Norte, una zona rica en minerales.

Aunque en el pasado Francia se ha sumado a declaraciones de condena contra el Ejecutivo ruandés, Macron evitó un repudio explícito, pero sí llamó a "que todos asuman sus responsabilidades, incluida Ruanda". "Aquellos que se interponen en el camino del plan de paz saben a lo que se enfrentan, incluidas las sanciones", subrayó.

Félix Tshisekedi consideró estos mensajes "satisfactorios", pero reclamó "más presión" de Francia para facilitar un cese de las hostilidades. El mandatario congoleño indicó: "Estamos dando una oportunidad a la paz", aunque recordó que en los últimos meses se anunciaron varios ceses al fuego que no fueron respetados.

"Sigo siendo escéptico sobre la buena fe de quienes nos atacaron. La pregunta es si Ruanda puede prescindir de este saqueo sistemático de la República Democrática del Congo, que data de hace veinte años. Si es así, esto se verificará a través de este proceso", sentenció.

Sectores de la población de la RD Congo ven a Macron como un aliado de Ruanda tras el acercamiento con Kagame en 2021, luego de admitir la complicidad de Francia en el genocidio de los tutsis en 1994. Eso, sumado a un creciente sentimiento anti-francés, alimentaron varias protestas a pequeña escala en la previa de la llegada del líder galo a Kinshasa.

Alejarse del colonialismo y acercarse a una asociación de pares

Con su última parada en la República Democrática del Congo, Emmanuel Macron puso fin a su gira por África central, que incluyó visitas a Gabón, Angola y Congo. Un recorrido en el que se esforzó por sacudirse la etiqueta de antiguo poder colonial motivado por ganancias comerciales, para ahora dar paso a una relación más equitativa con sus socios africanos.

Pero estas intenciones chocan con la desconfianza de parte de las poblaciones locales, que rechazan la influencia francesa en el continente. En contrapartida, las giras recientes de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, Rusia y China han puesto de manifiesto la puja por ganar terreno en África.

Frente a esto, Macron buscó enviar mensajes claros en cada parada. En su llegada a Gabón, declaró que "la era de 'Françafrique' ha terminado", en referencia a la estrategia poscolonial francesa de respaldar a líderes autoritarios africanos que defendieran los intereses de Francia.

Y en Angola, habló de establecer una "asociación económica entre el continente africano y Francia". De ahí que calificara al país de habla portuguesa de "socio estratégico" con el cual aspira a "construir una sociedad equilibrada y recíproca".

El presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso, da la bienvenida a su par francés Emmanuel Macron en su llegada al aeropuerto de Brazzaville, el 3 de marzo de 2023. © Ludovic Marin / AFP

Allí también trazó su misión de fortalecer los lazos con el sector agrícola angoleño, en un intento de diversificar la cooperación tras décadas de involucramiento francés en la industria del petróleo de Angola.

En tanto, entre Luanda y Kinshasa, Macron mantuvo un breve paso por la República del Congo, donde estrechó manos con el presidente Denis Sassou-Nguesso, quien deslizó una crítica velada por la corta duración de su estadía en Brazzaville.

El intenso tour de Macron incluyó además un encuentro con el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, en Gabón, luego de que las relaciones se deterioraran ante la creciente presencia rusa en Bangui y la salida de las tropas francesas de ese país.

