"Abajo el estado policial", corean miles de manifestantes en Túnez

Miles de personas marcharon el sábado por la capital tunecina, denunciando la creciente represión de las voces de la oposición y el aumento de la inflación, mientras el mayor sindicato del país pedía al presidente Kaïs Said que aceptara el "diálogo".

La marcha organizada por la poderosa central sindical de Túnez fue el último desafío al presidente tunecino, Kaïs Said, cuyas acciones están provocando una creciente preocupación internacional.

Desde que asumió el cargo en octubre de 2019, Said ha consolidado su poder, ha desmantelado los logros democráticos del país y ha desatado la represión contra los migrantes de otras partes de África.

En la mayor represión desde la llegada al poder del presidente, la policía detuvo a una veintena de destacadas figuras políticas en las últimas dos semanas, principalmente opositores a Said.

Partidarios de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) protestan contra el presidente Kais Saied, acusándolo de intentar sofocar las libertades básicas, incluidos los derechos sindicales, en Túnez, el 4 de marzo de 2023. © Reuters - Zoubeir Souissi

"Libertad, libertad, abajo el Estado policial", coreaban los manifestantes en la marcha celebrada el sábado en Túnez, en la que también pedían "el fin del empobrecimiento" en el país norteafricano.

Condena a las detenciones

El jefe de la UGTT, Noureddine Taboubi, acusó al presidente de apuntar al poderoso sindicato como parte de una ofensiva más amplia contra los críticos.

Taboubi condenó la última oleada de detenciones y el encarcelamiento desde febrero de Anis Kaabi, alto responsable de la UGTT para los trabajadores de las autopistas, detenido tras una huelga de los empleados de las barreras de peaje.

"Nunca aceptaremos tales detenciones", dijo Taboubi a los manifestantes.

El secretario general de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT), Noureddine Taboubi, habla durante una protesta contra el presidente Kais Saied, acusándolo de intentar sofocar las libertades básicas, incluidos los derechos sindicales, en Túnez, el 4 de marzo de 2023. © Reuters - Zoubeir Souissi

La UGTT tiene alrededor de un millón de miembros y compartió el Premio Nobel de la Paz en 2015 con otros tres grupos de la sociedad civil por promover el diálogo nacional en el país, de unos 12 millones de habitantes.

Said cuestionó los motivos de los organizadores de la marcha del sábado y denunció que la decisión de la UGTT de invitar a dirigentes sindicales extranjeros a la protesta era "inaceptable''.

El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos fue declarado persona non grata en Túnez tras participar en una manifestación el mes pasado. El jueves, la policía fronteriza tunecina rechazó a un dirigente sindical español.

"Túnez no es una granja, un prado o una tierra sin amo. Quien quiera manifestarse es libre de hacerlo, pero no tiene por qué invitar a extranjeros a participar", declaró Said la víspera de la marcha del sábado.

No al racismo

Taboubi instó a Said a abrazar el "diálogo" y las vías "democráticas", criticando al presidente por seguir un "discurso violento... que está dividiendo al país".

El jefe de la UGTT también defendió "los derechos de los inmigrantes, independientemente de su nacionalidad o del color de su piel".

"Túnez es un país de tolerancia, no al racismo", dijo a la multitud.

El mes pasado, Said ordenó a las autoridades que tomaran "medidas urgentes" contra la inmigración irregular, afirmando, sin pruebas, que estaba en marcha "un complot criminal" para "cambiar la composición demográfica de Túnez".

La concentración del sábado se produjo mientras unos 300 inmigrantes de África Occidental en Túnez se preparaban para ser repatriados, temerosos de una oleada de ataques contra inmigrantes subsaharianos desde los comentarios de Said.

Costa de Marfil y Guinea enviaron aviones el sábado para evacuar a sus ciudadanos, que estaban siendo atacados cuando las autoridades tunecinas intensificaron las detenciones de migrantes. Algunos subsaharianos han dormido en tiendas de campaña frente a la oficina de migración de la ONU en Túnez en busca de protección.

Taboubi también criticó las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Túnez, que se debate entre una inflación agobiante y una deuda equivalente al 80% de su producto interior bruto (PIB).

Túnez busca un paquete de rescate de casi 2.000 millones de dólares del FMI, que condiciona cualquier ayuda a una serie de reformas.

Taboubi declaró que la UGTT desconoce los "detalles de las propuestas" de las autoridades tunecinas, pero subrayó que el sindicato se opone totalmente a cualquier supresión de las subvenciones públicas a productos básicos como los alimentos y el combustible.

Las autoridades tunecinas prohibieron otra protesta, prevista para el domingo por el islamista Frente de Salvación Nacional, calificándola de "amenaza para la seguridad pública''. Los líderes islamistas pidieron a sus seguidores que salieran a la calle de todos modos.

*Artículo adaptado de su original en inglés

Con AP y AFP

