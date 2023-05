Sudán: combates tocan a Jartum a pesar de la nueva tregua

Este lunes 22 de mayo continuaron los enfrentamientos en Jartum, la capital, tras la entrada en vigor de una tregua de una semana en Sudán. A lo largo del día, la ONU informó de "combates y movimientos de tropas".

Una enésima tregua no respetada. Los combates resonaron en Jartum el lunes por la noche, a pesar de la entrada en vigor oficial de la tregua de una semana entre el Ejército y los paramilitares, que debía permitir el paso de civiles y ayuda humanitaria a Sudán.

Desde el 15 de abril, la guerra entre el Ejército fiel al general Abdel Fattah al-Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) del general Mohamed Hamdane Daglo ha dejado un millar de muertos y más de un millón de desplazados y refugiados.

Los combates suelen comenzar por la noche, pero el lunes por la tarde, después de que la tregua entrara oficialmente en vigor a las 19:45 GMT, los residentes de los suburbios del noreste de Jartum informaron a AFP de nuevos enfrentamientos.

En el sur de la capital sudanesa, los residentes dijeron haber escuchado "ataques aéreos después de la hora prevista para la tregua".

"Combates y movimientos de tropas"

Por trigésimo séptimo día consecutivo, los cinco millones de habitantes de la capital sudanesa pasaron la jornada en medio de combates, con un calor sofocante, la mayoría sin agua, electricidad ni telecomunicaciones.

La ONU señaló a última hora de la tarde "combates y movimientos de tropas, mientras ambas partes se han comprometido a no buscar ventajas militares antes de que entre en vigor la tregua".

Con el fin de reanudar los servicios y hospitales, reponer las reservas humanitarias y los mercados saqueados o bombardeados, los mediadores estadounidenses y sauditas anunciaron que habían obtenido —tras dos semanas de negociaciones— una tregua de una semana.

Ambas partes dijeron que respetarían la tregua, pero en Jartum, los residentes dijeron que no veían preparativos.

"No vemos ninguna señal de que las RSF, que siguen ocupando las calles, se estén preparando para abandonarlas", informó durante el día Mahmoud Salaheddine, residente en Jartum.

Aunque el Ejército controla el espacio aéreo, tiene pocos hombres en el centro de la capital, mientras que las RSF ocupan el terreno de Jartum. Muchos habitantes los acusan de haber saqueado sus casas o de haber instalado allí su cuartel general.

En el país del este de África, uno de los más pobres del mundo, ya se han establecido una decena de treguas, que se han violado inmediatamente.

A pesar de todo, Khaled Saleh, en los suburbios de Jartum, quiere creer. "Con un alto el fuego, se restablecerá el agua corriente y por fin podré ver a un médico para mi diabetes y mi hipertensión", declaró a AFP.

Miedo a los saqueos

Además de las balas perdidas, los sudaneses temen los saqueos.

Othman al-Zein, comerciante de Darfur, una de las regiones al occidente del país más afectada por los combates, también espera encontrar una vía de escape. "Si la tregua se mantiene en todo Sudán, cosa que dudo, abandonaré Nyala", en Darfur del Sur, declaró a AFP, "para buscar refugio y ahorrar mi dinero".

En Sudán, 25 de los 45 millones de ciudadanos necesitan de ayuda humanitaria, según la ONU. Los alimentos escasean cada vez más, los bancos están cerrados y la mayoría de las fábricas de alimentos han sido destruidas o saqueadas.

"Todos tenemos hambre, los niños, los ancianos, todos sufren por la guerra. No tenemos agua", declaró a AFP Souad al-Fateh, residente en Jartum. "Necesitamos que las dos partes lleguen a un acuerdo".

Asustados y hambrientos, miles de sudaneses o refugiados en Sudán abandonan cada día el país. Su número en Chad "aumenta muy rápidamente" y se acerca a los 90.000, según informó la ONU el lunes, tras haber contabilizado 76.000 tres días antes. Si el conflicto continúa, un millón de sudaneses más podrían huir a los países vecinos, donde temen que se extienda la violencia.

Los médicos no dejan de alertar sobre el dramático destino de los hospitales. Tanto en Jartum como en Darfur, casi todos están fuera de servicio. Los que no han sido bombardeados no tienen medicamentos o están ocupados por beligerantes.

Los trabajadores humanitarios piden corredores seguros. Riad y Washington habían asegurado "un mecanismo de supervisión del alto el fuego" con representantes de ambos bandos, así como de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Luchar "hasta la victoria o el martirio"

Ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, el representante de Sudán ante la ONU, fiel al general Burhan, acusó a las RSF de todos los abusos registrados desde el 15 de abril.

El general Daglo dirigió sus acusaciones al Ejército en una grabación de audio publicada en Internet. En ella, llamaba a sus hombres a luchar "hasta la victoria o el martirio".

El enviado de la ONU a Sudán, Volker Perthes, se declaró "sorprendido" por los enfrentamientos, que comenzaron justo cuando los dos generales debían reunirse para debatir la transición democrática.

En 2021 habían protagonizado juntos un golpe de Estado, interrumpiendo la transición democrática iniciada tras 30 años de dictadura de Omar al-Bashir.

Las discrepancias se derivaron de la cuestión de la integración de las RSF en el Ejército regular.

