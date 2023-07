Senegal busca nuevo líder: crecen dudas sobre el sucesor de Macky Sall

El presidente senegalés, Macky Sall, anunció el lunes que no será candidato para un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2024, luego de meses de incertidumbre y de forma previa a las elecciones.

Anuncios Lee mas

"Mi decisión, largamente considerada, es no ser candidato a las elecciones, incluso si la Constitución me da el derecho de hacerlo", afirmó Sall. Después de meses de incertidumbre, el presidente de Senegal, Macky Sall, anunció el lunes 3 de julio que no buscará un tercer mandato en los próximos comicios presidenciales previstos para 2024.

Las reacciones saltaron y muchas voces expresaron su "alivio" mientras la hipótesis de una candidatura del presidente saliente sacudía al país desde hace varios meses, tildada de inconstitucional por sus opositores. Macky Sall, elegido alternativamente en 2012 y 2019, había revisado el texto para incluir que "nadie podía ejercer más de dos mandatos consecutivos". Aseguró que se sometería a esta regla, sin embargo afirmó que no le incumbía ya que había ejercido su primer mandato antes de la reforma y mantuvo la ambigüedad sobre sus intenciones.

"En general, su discurso provocó un suspiro de alivio en la sociedad civil, pero también en las calles", comentó Sarah Sakho , corresponsal de France 24 en Dakar. "Durante todo el lunes, la gente de Dakar no ocultó su preocupación, temiendo violencia si Macky Sall se presentaba oficialmente para las próximas elecciones presidenciales", agregó.

Al día siguiente del discurso, el presidente fue portada de todos los diarios con títulos como: “¡Macky, qué grandeza!”, “Macky sale por la puerta grande”, “Macky en el panteón de los grandes hombres”. "A partir de ahora, Macky Sall será respetado. Hizo lo que era necesario por Senegal. Su gesto es noble", reaccionó por su parte una mujer al micrófono de France 24. "Hizo una promesa a los senegaleses y la mantuvo", elogió otro.

Una docena de candidatos para su sucesión

“Si bien muchos acogen con beneplácito esta decisión, viéndola como el comienzo de un apaciguamiento en el país, también trae su cuota de incertidumbres”, expresó Francis Kpatindé, profesor de Sciences-Po París y especialista en Senegal. “Y una gran pregunta: ¿quién sucederá a Macky Sall? ”, cuestiona.

Según el especialista, dentro de la Alianza por la República, APR, el partido fundado en 2008 por Macky Sall, circulan varios nombres, donde la mayoría apuntan a Amadou Ba, el actual primer ministro, Aly Ngouille Ndiaye, ministro de Agricultura o Abdoulaye Diouf Sarr, ministro de Salud. "Pero todas las opciones parecen estar sobre la mesa", manifestó el profesor. Sobre todo porque el proceso para nombrar a su sucesor sigue siendo vago por el momento.

El presidente de Senegal, Macky Sall, llega a la sesión de clausura de la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global, el viernes 23 de junio de 2023 en París, Francia. © Lewis Joly / AP

“¿Qué pasará también con Benno Bokk Yakaar, BBY, la coalición presidencial que agrupa a cuatro de los principales partidos del país: el RPA, el Partido Socialista, PS, la Alianza de Fuerzas para el Progreso, AFP, y Rewmi?”, se preguntó Babacar Ndiaye, analista político, director de investigación del centro de pensamiento Wathi con sede en Dakar. “El anuncio de Macky Sall llegó tarde y la coalición se encuentra sin candidato a ocho meses de las elecciones. Tendremos que encontrar rápidamente dentro de la coalición a alguien capaz de federar y unir a la gente”, continúa Ndiaye refiriéndose a la idea de las primarias, lo que sería una novedad.

El debate se calienta a medida que el presidente de Rewmi, el ex opositor y ex primer ministro, Idrissa Seck, formalizó su candidatura presidencial en abril. El político de 63 años quedó segundo en la última votación de 2019. En 2024 será su cuarta candidatura al cargo supremo.

¿Karim Wade y Khalifa Sall en la carrera?

En la oposición los contendientes parecen estar en condiciones de trabajar. "Ya se han declarado varios candidatos, como Aminata Touré, ex primera ministra de Macky Sall que cerró la puerta de la mayoría en septiembre de 2022, o Abdoul Mbaye, primer ministro antes que ella.

“Sin embargo, todavía surge la cuestión de la elegibilidad o no de los oponentes Khalifa Sall y Karim Wade ”, aseguró Francis Kpatindé. El futuro de los dos hombres había sido uno de los puntos más esperados del diálogo nacional entre el poder y la oposición en junio. Normalmente, el Código Electoral inhabilita definitivamente a quien haya sido condenado a más de cinco años de prisión. Sin embargo, Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, fue condenado en 2015 a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, antes de ser indultado y de exiliarse en Qatar. Khalifa Sall, exalcalde de Dakar, fue condenado a cinco años de prisión por malversación de fondos públicos,

Durante el diálogo nacional el comité político se pronunció a favor de una modificación del texto, que permitiría una rehabilitación de los derechos civiles y políticos de los condenados que se han beneficiado de un indulto presidencial y que han cumplido su condena. "Por lo tanto, los dos hombres deberían poder presentarse a las elecciones. Pero, por el momento, el calendario para implementar la medida sigue siendo muy incierto", señala Francis Kpatindé.

“El diálogo nacional también había permitido volver al tema sensible de los patrocinios, un filtro que había excluido a muchos candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales de 2019”, recuerda el especialista. "El número de firmas obligatorias se ha reducido y los candidatos ahora deberían poder validar su candidatura por los funcionarios electos", agregó.

El gran desconocido Ousmane Sonko

La gran incógnita está ligada a la suerte del opositor político Ousmane Sonko queda en el aire. El 1 de junio, este último fue condenado, en ausencia, a dos años de prisión por un escándalo sexual, lo que lo inhabilita. Un juicio destinado a mantenerlo fuera de la vida política. El tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre un posible arresto. A raíz de su condena, se produjeron graves disturbios en el país, en los que murieron 16 personas según las autoridades y 24 según Amnistía Internacional y unas 30 según la oposición.

Presidente de #Senegal, Macky Sall, no se postulará a un tercer mandato en 2024



🎙 Informe de nuestra periodista @Amal_b_othman https://t.co/2LzMAukNAz — FRANCE 24 Español (@France24_es) July 4, 2023

“Y en las filas de la oposición, la idea de la candidatura de Macky Sall cristalizó tanta ira como la suerte de Ousmane Sonko”, dijo el especialista. "Esta decisión del presidente de renunciar a un tercer mandato es una victoria para el pueblo senegalés que había dejado claro que no aceptaría un tercer mandato de ningún presidente", comentó a France 24 Yassine Fall, vicepresidente. de Pastef, el partido de Ousmane Sonko. “Pero está fuera de discusión que dejemos que Macky Sall decida quién será candidato excluyendo, a través de un juicio político, a su principal oponente", comentó.

El opositor, que asegura estar bloqueado por las fuerzas de seguridad en su domicilio de Dakar desde el 28 de mayo, puede ser detenido en cualquier momento. Si es así, entonces las cartas podrían volver a barajarse. Juzgado en rebeldía, Ousmane Sonko tendría derecho, si se entregaba preso o si era detenido, a exigir un nuevo juicio. Eso anularía su condena.

En otras palabras, la carrera presidencial empezaría desde cero, incluso con respecto a su inelegibilidad. “La telenovela legal está, por lo tanto, lejos de terminar y puede reavivar las tensiones en cualquier momento”, resumió Francis Kpatindé.

“Será la primera vez en el país que un presidente saliente no será candidato a la reelección. Esto abrirá el juego”, concluye Babacar Ndiaye. "Ahora, es de esperar que esto también permita a los posibles sucesores desarrollar su programa con temas principales como salud, educación, empleo juvenil", concluyó.

Este artículo ha sido adaptado de la versión en francés de France 24.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo