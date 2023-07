Golpe de Estado en Níger: Bazoum intentó "ganar autonomía" de su guardia presidencial

Análisis

El jueves 27 de julio, el jefe del Estado Mayor de Níger apoyó a los militares golpistas que afirman haber "puesto fin al régimen" del presidente Mohamed Bazoum, secuestrado y detenido en la sede de la presidencia un día antes. El golpe se produce en un contexto de creciente tensión entre el presidente y su guardia presidencial, según el investigador nigerino Abdourahmane Idrissa.

Anuncios Lee mas

En Níger, el mando del Ejército se pone del lado de los golpistas. Mientras el presidente Mohamed Bazoum está secuestrado y detenido desde el miércoles por miembros de su guardia presidencial, el jefe del Estado Mayor del ejército declaró el jueves 27 de julio su apoyo al golpe, afirmando que preservaría la estabilidad del país.

En un comunicado firmado por el general Abdou Sidikou Issa, el Ejército declaró "suscribir la declaración de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad" con el objetivo de "preservar la integridad física del presidente de la República y de su familia, y evitar un enfrentamiento mortal entre las distintas fuerzas".

Mohamed Bazoum había declarado un poco antes en X -antiguo Twitter- que "se salvaguardarán los logros conseguidos con tanto esfuerzo" y que "los nigerinos que aman la democracia y la libertad se encargarán de ello".

Simpatizantes de las fuerzas de defensa y seguridad nigerianas se reúnen durante una manifestación frente a la asamblea nacional en Niamey el 27 de julio de 2023. AFP - -

Este golpe de Estado en Níger se produce en un contexto regional complejo, marcado por el avance de los grupos terroristas en su frontera occidental y tras una serie de golpes de Estado en los vecinos Mali y Burkina Faso, donde los militares tomaron el poder.

Para analizar las causas, France 24 habló con Abdourahmane Idrissa, investigador sobre Níger en el Centro de Estudios Africanos de Leiden (Países Bajos) y especialista en cuestiones políticas y de seguridad en el Sahel.

France 24: La presidencia de Níger acusó a miembros de la guardia presidencial de estar detrás del golpe. Varias fuentes afirman que el presidente Bazoum quería deshacerse de su jefe, el general Tchiani. ¿Qué sabemos de su relación?

Abdourahmane Idrissa: En primer lugar, hay que explicar que la actual guardia presidencial es anterior a la llegada del presidente Bazoum. Fue su predecesor y mentor, el presidente Issoufou, quien creó este equipo. Fuentes internas afirman que esta guardia presidencial fue impuesta a Bazoum en contra de su voluntad. Durante una visita a la presidencia en Niamey, pude comprobar que estas fuerzas de seguridad eran las únicas que estaban en contacto directo con él. Así que les resultó muy fácil hacerse con el control.

Partidarios del golpe de Estado prendieron fuego a la sede del partido gobernante, mientras cientos más se reúnen frente a la Asamblea Nacional, en Niamey, capital de Níger, el 27 de julio de 2023. © Reuters/Balima Boureima

Cuando llegó al poder, el presidente Bazoum intentó distinguirse de su predecesor al tiempo que reivindicaba la continuidad de sus políticas. Por ejemplo, optó por una seguridad más ligera durante sus viajes y concedió entrevistas a la prensa, cosa que Issoufou no hizo.

Sin embargo, la sensación general era que le estaba costando liberarse del legado de Issoufou, hasta el punto de que en Níger se habla de una "presidencia bicéfala". Muchos creen que fue para librarse de esta etiqueta y ganar autonomía, por lo que el presidente Bazoum intentó destituir al general Tchiani, cosa que este no aceptó.

France 24: La "zona trifronteriza" (Mali, Burkina Faso y Níger) ha experimentado un recrudecimiento de los atentados terroristas en los últimos años. Los militares han tomado el poder en Mali y Burkina. ¿Está la situación actual de Níger relacionada con este difícil contexto de seguridad?

A.I.: La situación de la seguridad en Níger es menos grave que en Burkina Faso o Mali porque sigue confinada a la región fronteriza occidental. Pero la gente no se compara con sus vecinos y ve que la situación se deteriora.

Cerca de la frontera con Burkina Faso, los aldeanos afirman que los grupos terroristas amenazan con quemar sus aldeas si se niegan a abandonarlas. Esta suele ser la última etapa, cuando los grupos ya están bien establecidos en la zona, lo que indica que están avanzando.

Cientos de partidarios al golpe se reúnen y ondean una bandera rusa frente a la Asamblea Nacional en Niamey, capital de Níger, el 27 de julio de 2023. © Reuters

En el Ejército también existe la ideología de que los civiles no son competentes para tratar este asunto. Fue esta ideología militar la que condujo a los golpes de Estado en Burkina Faso y Mali. En Níger, algunos generales creen que la gestión de la seguridad está excesivamente politizada, que las decisiones se toman principalmente para proteger al Gobierno y que este enfoque es perjudicial para las operaciones sobre el terreno.

Los golpes de Estado en Níger no son en absoluto un fenómeno nuevo. Desde la independencia en 1960, ya se han producido cuatro golpes y numerosos intentos, incluido uno en vísperas de la investidura del nuevo presidente. Los golpes anteriores se produjeron en un contexto de bloqueo político y problemas democráticos. Parece que la situación actual está más vinculada a la cuestión de la seguridad, aunque estos temas estén relacionados.

France 24: Níger sigue siendo el último aliado estratégico de Francia en una región donde su presencia es cada vez más cuestionada. ¿Cree que esta desconfianza hacia París influye en los acontecimientos actuales?

A.I.: El presidente Bazoum, como su predecesor, no tiene reparos en su asociación con Francia. La considera necesaria y la acepta.

Evidentemente, la opinión pública nigerina está influida por las mismas corrientes ideológicas que en otros países africanos francófonos, con una parte de la población muy crítica con la política francesa, lo que hace más frágil el poder de Bazoum.

Pero, una vez más, la cuestión principal es qué piensa el Ejército. Algunos de ellos comparten ciertamente esta ideología, pero, por el momento, no es un aspecto que hayan planteado. Muchos de ellos proceden del entorno de Bazoum, y antes de él de Issoufou, que estableció la asociación con Francia allá por el año 2011.

En Níger, la tradición militar me parece más pragmática que ideológica. Nuestro modelo es Seyni Kountché (presidente de 1974 a 1987). Es cierto que era un nacionalista que retiró la base militar francesa tras su golpe de Estado, pero no quiso romper con París y posteriormente restableció los lazos de cooperación. En cualquier caso, espero que las acciones de los militares no estén guiadas por principios ideológicos, porque la racionalidad debe primar si queremos combatir eficazmente la amenaza terrorista.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo