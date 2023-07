Senegal: Ousmane Sonko, principal opositor del presidente Macky Sall, fue arrestado

De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer.



J’ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle… pic.twitter.com/VSokXCRruj