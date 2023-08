Macron: el embajador francés permanecerá en Níger “a pesar de las presiones”

Emmanuel Macron "welcomes" the work of the French ambassador #Itté still in post in #Niamey #Niger #Africa https://t.co/joNB8DhCUm #BurkinaFaso Mali Senegal abaya Gabon2023 #BRICS ECOWAS CEDEAO https://t.co/LYgDa42Bhr pic.twitter.com/eEsKch0rwH