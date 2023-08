Brice Oligui Nguema, el jefe de la Guardia Republicana que puso "en retiro" a Ali Bongo

PERFIL

Jefe de la todopoderosa Guardia Republicana, Brice Oligui Nguema fue nombrado el miércoles "presidente de transición" por los golpistas, en una declaración difundida por la televisión Gabón 24. Sustituye a Alí Bongo, que acababa de ser reelegido para un tercer mandato en unas disputadas elecciones y fue rápidamente expulsado del poder. No se precisó la duración de la transición de los militares al poder.

Su nombre ha estado en boca de todos desde el inicio del intento de golpe de Estado en Gabón. El miércoles 30 de agosto, Brice Oligui Nguema, comandante en jefe de la Guardia Republicana, se convirtió en el nuevo hombre fuerte del país después de que los militares protagonizaran un putsch, declarando que ponían fin al régimen.

El general Oligui Nguema Brice fue nombrado por unanimidad presidente del Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones, presidente de la Transición", declaró un oficial en presencia de decenas de superiores y generales representantes de todas las ramas del Ejército gabonés, según el comunicado.

No se precisó la duración de la transición de los militares al poder.

Reunidos en el seno del Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), los militares golpistas habían decidido "previamente defender la paz poniendo fin al régimen actual", según un coronel del Ejército regular.

En aquel momento no se sabía si Brice Oligui Nguema era realmente el jefe de los golpistas. En la lectura del comunicado estaban representados todos los cuerpos del Ejército: la Guardia Republicana, el Ejército regular, la Policía, etc. Sin embargo, la televisión gabonesa emitía regularmente las mismas imágenes: la de un hombre en uniforme de faena y con una boina verde que era alzado por soldados que coreaban "Oligui presidente", lo que hacía pensar que se trataba de Brice Oligui Nguema, jefe de la Guardia Republicana, la guardia pretoriana de Ali Bongo.

Sin embargo, el primer comunicado había sido leído en el patio del propio palacio presidencial, una fortaleza protegida por la misma Guardia Republicana que él dirige.

También fue él quien respondió a las preguntas de 'Le Monde' en las horas siguientes al anuncio de la toma del poder. Brice Oligui Nguema declaró entonces que no había sido designado para dirigir Gabón, pero que los generales se reunirían por la tarde para designar "a la persona que dirigirá la transición" al frente del CTRI.

Alí Bongo estaba "retirado (y) goza de todos sus derechos", dijo también. "No tenía derecho a un tercer mandato, se incumplió la Constitución y el propio método de elección no fue bueno. Así que el Ejército ha decidido pasar página, asumir sus responsabilidades", ha declarado Brice Oligui Nguema a 'Le Monde', subrayando "el descontento" en el país y "la enfermedad del jefe del Estado", debilitado desde un derrame cerebral en 2018.

El desencuentro con Ali Bongo al principio de su mandato

Antes del intento golpista, el general Brice Oligui Nguema ya era un hombre poderoso. Formado en la Real Academia Militar de Meknes (Marruecos) e hijo de oficial, ascendió rápidamente en el escalafón militar hasta convertirse en uno de los ayudantes de campo de Omar Bongo, presidente de su país desde 1967 hasta su muerte en 2009.

"Cuando le conocí, era un hombre bastante inteligente, con el que era fácil hablar y que no tenía miedo de los periodistas de la época", afirma Francis Kpatindé, periodista y profesor de Sciences-Po Paris, especializado en Gabón.

Desde 2021, dirige la Guardia Republicana, los soldados encargados de proteger a Ali Bongo.

"Al principio tuvo problemas con Ali Bongo, que lo exilió a la embajada de Gabón en Marruecos y luego a la de Senegal", recuerda, sin embargo, Kpatindé.

Regresó del extranjero tras el derrame cerebral de Ali Bongo en octubre de 2018 en Arabia Saudita. Así reanudó su carrera, ascendiendo en el escalafón hasta su puesto actual.

Aunque el primo hermano de Ali Bongo no ha sido nombrado en el llamado asunto de las "ganancias mal habidas", a diferencia de muchos de los hijos de Omar Bongo, Brice Oligui no está libre de sospechas de enriquecimiento personal. Según la organización anticorrupción estadounidense OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), entre 2015 y 2018 compró en efectivo tres propiedades en los suburbios de Washington, en Estados Unidos, por un total de más de un millón de dólares.

Según el medio 'Mondafrique'r, Ali Bongo le había pedido que ayudara a su hijo Noureddin Bongo Valentin a preparar la perpetuación de la dinastía. Él decidió lo contrario.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

