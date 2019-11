Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acuerdan un Gobierno progresista de coalición

El dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno progresista de coalición. La firma del pacto llega 48 horas después de los comicios del 10-N.

Luego de una negociación exprés y discreta que comenzó la noche del pasado lunes, ambos líderes comparecieron este martes 12 de noviembre en el Congreso de los Diputados, donde se llevó a cabo la firma del pacto. Tanto el PSOE como Unidas Podemos buscarán acuerdos con otros partidos para lograr la mayoría y hacer realidad un Gobierno de coalición progresista que tendrá como vicepresidente del nuevo Ejecutivo a Iglesias.

"Este Gobierno va a ser uno rotundamente progresista, integrado por fuerzas progresistas, porque va a trabajar por el progreso de España y de todos los españoles", dijo el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Ambos líderes se agradecieron el apoyo y consenso mutuo, reiterando en varias ocasiones que el pacto permitirá constituir "un Gobierno de coalición progresista", asumiendo el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea.

un Gobierno con la experiencia del PSOE y la valentía de Unidas Podemos” Pablo Iglesias, dirigente de Unidas Podemos

Por su parte, Iglesias agradeció a Sánchez su disposición para formar un Ejecutivo junto a su formación: "Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante". Los dirigentes restaron importancia a las agrias disputas entre ambos partidos y los reproches personales de los últimos siete meses.

Un acuerdo exprés acordado en 48 horas tras siete meses de bloqueo y dos elecciones en un año

El líder socialista confió en que este acuerdo permita "superar" el bloqueo político que vivió el país tras las elecciones del 28 de abril, cuando estos mismos partidos no fueron capaces de lograr un pacto y llevó a la celebración de nuevas elecciones generales el pasado domingo 10 de noviembre. "El país necesita un Gobierno que empiece a andar cuanto antes", afirmó Sánchez tras la firma del acuerdo, en las que aseguró que se trata de un pacto estable para los "cuatro años" de la legislatura.

El acuerdo es "una necesidad histórica" que servirá de "vacuna ante la ultraderecha", recalcó Iglesias. Un pacto que llega luego de unos comicios en los que tanto PSOE como UP perdieron escaños -respecto a las elecciones del 28 de abril- y el fuerte aumento del partido ultraderechista Vox, que se consagró como tercera fuerza más votada.

Los detalles de este preacuerdo se harán públicos en los próximos días, informaron ambos líderes. "Actualmente, estamos avanzando en conjuntamente en una negociación encaminada a completar la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones", reza el documento.

El documento publicado detalla los diez principales puntos de actuación del futuro Gobierno entre los que destacan la mejora del empleo; protección de la sanidad, la educación y las pensiones; garantizar el derecho a la vivienda; lucha contra el cambio climático, igualdad de la mujer y ampliación de los derechos sociales.

Además, el texto incluye un punto sobre uno de los temas más polémicos durante la última campaña: la crisis en Cataluña. Ambos partidos apuestan por "garantizar la convivencia" y "la normalización de la vida política" buscando "fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución".

Pero la suma de los escaños obtenidos en los últimos comicios de ambos partidos, PSOE (120) y UP (35), no alcanza para lograr la mayoría requerida para gobernar, que está fijada en 176 diputados. Ambos suman 155 escaños, por lo que la alianza queda condicionada a que los socialistas consigan los apoyos necesarios para la investidura. Sánchez apeló a la "responsabilidad" de las demás formaciones para romper el bloqueo político.

Reacciones de otros líderes políticos tras el anuncio de un Gobierno de coalición

Varios dirigentes políticos reaccionaron al anuncio del acuerdo, que fue recibido de forma negativa entre los partidos de derecha. El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, se anunció como líder de la oposición: "Nosotros no vamos a ser partícipes de un Gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical, y en connivencia con la Generalitat de Cataluña que está instalada en la ilegalidad. Nosotros estaremos a la altura de las circunstancias". Casado animó a Sánchez a dimitir alegando que "un Gobierno radical es lo último que necesita España".

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas dijo a través de Twitter que "aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. Es un momento como este apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos, basado en Pactos de Estado buenos para nuestro país. Por el bien de España". La formación naranja sufrió una brutal pérdida de escaños el pasado domingo que llevó a la dimisión de su dirigente, Albert Rivera.

Íñigo Errejón, exfundador de Podemos y líder de la nueva formación, Más País, aplaudió el preacuerdo y anticipó que su partido, que obtuvo tres escaños en los pasados comicios, votará afirmativamente en una investidura de Pedro Sánchez.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. Íñigo Errejón (@ierrejon) November 12, 2019

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) celebró también el acuerdo alcanzado entre el PSOE y UP, pero destacando que se trata de un primer paso en la "buena dirección". Andoni Ortuzar, líder del partido, mostró la voluntad de su colectividad de "no entorpecer si hay alguna operación en marcha" y añadió que "no podemos volver a pasar la pelota a la gente otra vez porque ya han dado el veredicto dos veces".

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que los independentistas de JxCat estudiarán una posible abstención al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en la sesión de investidura si se establece un diálogo comprometido y "serio" que trate "de todo, sin condiciones", incluido el derecho de autodeterminación de Cataluña. Entre las reacciones destaca el silencio de los independentistas izquierdistas Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), quinta fuerza política en el Congreso tras el 10-N.

Tras la firma de este acuerdo entre PSOE y UP para la investidura de Sánchez, se deben cumplir unos plazos. El principal es la constitución de las cortes, una sesión que se celebrará previsiblemente entre el 3 y el 5 de diciembre. Luego será el momento para nombrar al presidente de la Cámara y los miembros de la mesa.

Se prevé que las rondas de consultas con el rey se sucedan en la semana del 9 de diciembre y no sería hasta una semana después, cuando se podría convocar el debate de investidura, pudiendo contar con un Gobierno en funcionamiento antes de final de año.