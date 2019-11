La justicia española aprueba la extradición a EE. UU. del exchavista Hugo Carvajal

La justicia española autorizó la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, por delitos de narcotráfico. Fue jefe de la contrainteligencia con el expresidente Hugo Chávez y con el actual líder, Nicolás Maduro.

La Audiencia Nacional de España cambió su decisión inicial del pasado septiembre, cuando denegó la entrega del exgeneral Hugo Carvajal a Estados Unidos al considerar que la requería “por una motivación política”, dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana. También reprochó a la justicia estadounidense que no había concretado los cargos que le imputaba.

Sin embargo, la Fiscalía antidrogas recurrió está primera decisión y el pleno de la Audiencia decidió este viernes aceptar la extradición, según fuentes judiciales.

El exmilitar, de 59 años, quien fue durante más de una década los ojos y los oídos en el Ejército del difunto expresidente venezolano, Hugo Chávez, acusado de intentar “inundar” Estados Unidos con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio con ayuda –en ocasiones- de la cúpula de la exguerrilla colombiana de las FARC.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, enfatizó Carvajal ante el tribunal español. El venezolano fue detenido el pasado 12 de abril en virtud de una orden de arresto internacional de EE. UU.

Estados Unidos busca a “El Pollo” Carvajal por “inundar” el país de drogas

La Audiencia Nacional celebró una visita el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó también que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas puesto que, según dijo su abogada, lo único que pretendía ese país era sacarle información sobre el Gobierno de Chávez.

Por su parte, los fiscales de Nueva York dicen que Carvajal debería enfrentar un juicio por “narcoterrorismo” como parte de un grupo de funcionarios venezolanos que fueron acusados de distribuir drogas por todo el país.

El exchavista Carvajal apoya ahora al líder opositor Juan Guaidó

Si bien “El Pollo” Carvajal, como es conocido popularmente, trabajó bajo las órdenes del exlíder venezolano, Hugo Chávez y el actual mandatario, Nicolás Maduro, se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó –reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela y aliado de Washington-, lo que no ha impedido su extradición.

El exjefe de la inteligencia venezolana remarcó sobre Maduro: “Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz” y añadió que se sintió perseguido tanto en EE.UU. como en Venezuela.

¿De qué se le acusa?

Carvajal ha estado bajo la mira y las sanciones de Estados Unidos debido a las alegaciones de que había apoyado a la antigua guerrilla colombiana de las FARC y acusado de coordinar el envío de 5.600 kilogramos de cocaína desde Venezuela a México.

En el 2014, cuando todavía formaba parte del Gobierno venezolano, fue arrestado por cargos de narcotráfico en la isla caribeña de Aruba. Sin embargo, fue liberado días después de que su solicitud de extradición fuera también denegada.

De acuerdo con los cargos contenidos en la petición de extradición, Carvajal habría sido miembro entre 1999 y 2019 de una organización venezolana de narcotraficantes compuesta por altos funcionarios venezolanos, conocida como el cártel de los Soles.

Los objetivos del cártel incluían el enriquecimiento de sus miembros y el uso de la cocaína como “arma contra Estados Unidos” debido a los efectos adversos de la droga en usuarios individuales y el potencial de daños sociales más amplios derivados de la adicción a la cocaína

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aplaudió la decisión de la corte española. “Ningún país del mundo debe convertirse en santuario para narcotraficantes y corruptos venezolanos”, manifestó en un comunicado José Antonio Colina, presidente de la organización.

Comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en relación a la (cont) https://t.co/PGBoZbraIj Veppex (@Veppex1) November 8, 2019

Estados Unidos había estado buscando la extradición de Carvajal desde que el exchavista venezolano huyera a España a finales de marzo después de apoyar públicamente los esfuerzos de la oposición para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Debido a su apoyo al movimiento del líder opositor Guadió, Carvajal -que cuenta con más de 30 años de carrera militar- fue despojado de su rango de general. Guadió se declaró el pasado enero “presidente encargado” de Venezuela, acusando a Maduro de no respetar la Constitución.

Con EFE y AFP