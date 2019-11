La petrolera más grande del mundo, Aramco, saldrá a la Bolsa saudita

El anuncio de la salida a la Bolsa de la petrolera estatal saudita este 3 de noviembre no despeja dudas como la fecha de lanzamiento ni el precio de las acciones.

Podría a ser la operación financiera más grande de la historia: Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, es la compañía con más beneficios del mundo. El presidente del Consejo de Dirección de la empresa, Yaser al Rumayan, hizo el anuncio este 3 de noviembre y confirmó que el proceso para salir a bolsa de Riad ya es “oficial”.

Sin embargo, la noticia de la Oferta Pública Inicial (IPO) no estuvo acompañada por más detalles. Rumayan no avanzó la cifra de valoración de la compañía ni el porcentaje de acciones que se ofrecerán. “Todo se decidirá durante el ejercicio de preparación de la oferta. No podemos comentar ahora sobre el precio”, subrayó el directivo. Tampoco se precisó la fecha del lanzamiento.

La compañía calcula que será valorada en 2 billones de dólares y se especula con que la cotización inicial pueda representar el 1 o el 2 por ciento de la empresa para lograr entre 20.000 y 40.000 millones de dólares.

El presidente de Aramco, Amin H. Nasser, y el director del consejo, Yaser al Rumayan, anuncian la salida a bolsa de la compañía en Dhahran, Arabia Saudita, este 3 de noviembre de 2019 Hamad I Mohammed / Reuters

La Autoridad del Mercado de Capitales, la entidad reguladora, ya dio el visto bueno a la operación. Medios locales indican que Aramco ofertará sus primeras acciones en diciembre y estará dirigida en un principio a nacionales saudíes y clientes institucionales.

La compañía se ha dicho dispuesta a ofrecer las mejores condiciones a sus primeros accionistas, a los que pretende garantizar dividendos de hasta 75.000 millones de dólares en 2020 y dividendos garantizados hasta el año 2024, sin importar las variaciones en los precios del crudo.

La monarquía saudita quiere diversificar su economía

La decisión tomada por el reino saudí, propietario de la compañía, supondrá nuevos ingresos para el país y será una manera de diversificar su economía, basada principalmente en la exportación de petróleo, dentro del programa llamado "Visión 2030". El príncipe heredero, Mohamed Bin Salman, espera construir industrias no energéticas con estos ingresos.

La salida a la bolsa de la mayor petrolera del mundo llega después de varios reveses para la compañía. A mediados de septiembre de este año, rebeldes hutíes en Yemen atacaron con drones las instalaciones de Aramco. Las consecuencias fueron inmensas: rebajaron al 50% la producción de la mayor petrolera del mundo.

Aramco extrae el 10% de crudo del mundo y fue nacionalizada en 1970. Durante los primeros seis meses del 2019, la compañía produjo 13,2 millones de barriles de petróleo al día.

