Jean-Paul Dubois se lleva el mayor honor literario de Francia: el Premio Goncourt

El galardón más prestigioso de las letras francesas, el Premio Goncourt, quedó en manos del escritor Jean-Paul Dubois por su obra "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (Todos los hombres no habitan el mundo de la misma manera).

El escritor Jean-Paul Dubois, nacido en Toulouse, en el sur de Francia, recibió este 4 de noviembre el Premio Goncourt, el mayor galardón de las letras francesas, gracias a su novela "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (Todos los hombres no habitan el mundo de la misma manera), uno de los éxitos del otoño en el país galo.

El libro, el vigesimosegundo de la bibliografía del autor de 69 años, es bastante emotivo y narra la vida de Paul Hansen, un hombre que ha pasado dos años en una cárcel de Montreal, en Canadá, por un crimen que se desvela a medida que la historia avanza.

Dubois narra con humor, melancolía y sensibilidad una historia sobre fraternidad e injusticia, pero también hace una oda a la posibilidad de llevar una vida ordinaria sin seguir la corriente, incluso para aquellos que se han equivocado.

El presidente del jurado del Goncourt, Bernard Pivot, describió a Dubois como un "John Irving o William Boyd" francés, que ha escrito libros muy entretenidos y se convierten en éxitos populares y críticos. Pivot alabó también el carácter cosmopolita de Dubois, "un personaje que vive en su época" y dijo que el premio es "un reconocimiento a su obra entera".

El jurado del Goncourt, compuesto por una decena de escritores e intelectuales, se reunió, como cada año, en el restaurante Drouant de París y al elegir a Dubois dejó por tercera vez a las puertas del premio a la belga Amélie Nothomb, que con su obra "Soif" (sed) perdió en la segunda vuelta por cuatro votos contra seis.

On m'annonce que mon roman a remporté le Prix Goncourt 2019. Une immense émotion. Merci! Merci! Merci! Jean-Paul Dubois (@JeanPDubois) 4 de noviembre de 2019

Dubois no ocultó su felicidad por recibir este premio, pero enfatizó ante los periodistas que se aglomeraron para tener un testimonio suyo que: "Mañana seré el mismo escritor que he sido hasta ahora". Esa misma parece ser su forma de ver la vida: "No estoy hecho para este tipo de cosas, no me intimida pero este no es mi universo", dijo Dubois al sentirse abrumado por la marea mediática que le esperaba afuera y adentro del restaurante.

Jean-Paul Dubois remporte le 117ème prix Goncourt au 2ème tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb 👏👏👏 pic.twitter.com/Zg1k8GEpbg Académie Goncourt (@AcadGoncourt) 4 de noviembre de 2019

La belga Amélie Nothomb no pudo ganar el Goncourt en su tercera vez como finalista

El éxito en ventas del que ha gozado Dubois con este libro, también lo tuvo Nothomb con "Soif", una obra provocativa donde Jesucristo en primera persona narra la Pasión, y con la que la belga era finalista por tercera vez al Goncourt.

Interrogado sobre la derrota de Nothomb, que era la gran favorita, el presidente del jurado recordó que la votación no fue para nada unánime y que el propio Dubois también había estado cerca de ganar en otras oportunidades.

Pese a que el ganador del Goncourt solo recibe una remuneración simbólica de 10 euros, recibirlo le asegura unas ventas mínimas de 300.000 a 350.000 ejemplares, además de una proyección internacional de la que Dubois hasta ahora carecía.

Sylvain Tesson recibió el Premio Renaudot en la misma jornada

El premio Renaudot, de menor brillo que el Goncourt y que se entrega el mismo día y en el mismo restaurante parisino, fue para Sylvain Tesson por "La panthère des neiges" (La pantera de las nieves), otro de los títulos más vendidos este otoño en Francia.

Tesson, un personaje público muy conocido en el país galo por sus travesías como explorador y sus recitales de viaje, se traslada hasta el Tíbet en Asia para observar los últimos especímenes de la pantera de las nieves, que viven en esta región a unos 5.000 metros de altura. La aventura le sirve de excusa para reflexionar sobre las consecuencias de la actividad humana en el reino animal con la espiritualidad asiática como marco.

