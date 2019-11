La desinformación orquestada por los Estados amenaza las democracias, según una ONG

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Los gobiernos alrededor del mundo recurren cada vez más a las redes sociales para manipular elecciones y monitorear a sus ciudadanos, en una tendencia preocupante para la democracia, según un informe publicado este martes por una ONG.

En su reporte anual sobre libertad en línea, la organización Freedom House encontró evidencia de "programas avanzados de vigilancia en redes sociales" en al menos 40 de 65 países analizados.

El informe dice que la libertad en internet se redujo por noveno año consecutivo, con autoridades en algunos países simplemente eliminando el acceso a la red como parte de sus esfuerzos para manipular, mientras otros usan ejércitos de propaganda para distorsionar información en las plataformas sociales.

"Muchos gobiernos están descubriendo que en las redes sociales, la propaganda funciona mejor que la censura", dijo Mike Abramowitz, presidente de Freedom House.

"Autoritarios y populistas en todo el mundo está explotando la naturaleza humana y los algoritmos computarizados para conquistar las urnas, pasando por encima de las normas diseñadas para asegurar elecciones libres y justas", añadió.

La desinformación fue la táctica más usada para afectar elecciones, según el grupo.

"Populistas y líderes de ultraderecha han aumentado su entusiasmo no solo por crear desinformación viral sino también por alimentar redes que la difundan", dice el reporte "Freedom on the Net" (Libertad en la red) 2019.

En 47 de los 65 países, individuos fueron arrestados por sus creencias políticas, sociales o religiosas compartidas en línea; y las personas resultaron propensas a sufrir violencia física por sus actividades en línea en al menos 31 países.

China se mantuvo como el peor país en términos de libertad en internet por cuarto año consecutivo, con aumentos del control del gobierno en medio de las protestas en Hong Kong y antes del 30 aniversario de la masacre de Tiananmen, detalló el informe.

La libertad en línea decayó en 33 de los 65 países revisados, según el reporte.

Los mayores declives se registraron en Sudán y Kazajistán, seguidos por Brasil, Bangladés y Zimbabue.

En Estados Unidos, en tanto, "funcionarios y agencias de inmigración ampliaron su vigilancia sobre las personas".

"Agentes monitorearon con mayor frecuencia plataformas en redes sociales y revisaron dispositivos electrónicos de viajeros sin garantías para recopilar información sobre actividades constitucionalmente protegidas como las protestas pacíficas y el periodismo crítico", detalló Freedom House.

También la desinformación fue reina en Estados Unidos, enfocada principalmente en las elecciones de mitad de mandato de 2018.

En tanto, se reportaron mejoras en 16 países, con Etiopía a la cabeza.

© 2019 AFP